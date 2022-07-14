JAC J7: тест-драйв будущего «Москвича»

На днях в Москве был представлен предполагаемый модельный ряд возрожденного отечественного бренда, основой для которого стала линейка автомобилей китайской марки JAC. С одним из ее представителей мне довелось познакомиться в ходе тестовой поездки.

«Не знала, что такие машины бывают с механической коробкой», — первое, что сказала жена, когда села в тестовый J7 . Действительно, выглядит он весьма презентабельно, спасибо шеф-дизайнеру Даниэлю Гальоне, которого китайцы переманили из Alfa Romeo. Да и габариты автомобиль имеет весьма солидные: почти 4,8 метра в длину при колесной базе 2,76 метра — это практически параметры малосерийного седана «Князь Владимир», выпускавшегося когда-то в столице. Справедливости ради нужно заметить, что в презентации нового «Москвича» фигурировал другой автомобиль, который в Китае известен как Sehol A5 Plus, — по сути, это тот же J7, только с иными обвесом и оптикой, и смотрится он, на мой взгляд, не столь гармонично. К тому же там немного другое оформление интерьера, 1,5-литровый турбомотор имеет мощность 190 л.с. и работает в паре с роботизированной коробкой, в то время как у «семерки» в российской спецификации всего 136 л.с. при том же литраже, а альтернативой «механике» служит вариатор.

JAC J7. Фото Дмитрий Юрасов, «СЭ»

Однако мне не пришлось особенно жалеть ни о сравнительно скромном заряде, ни о наличии педали сцепления. Эта самая педаль оказалась очень легкой, как и две остальные, и удобно расположенной, а рычаг шестиступенчатой трансмиссии — с великоватыми ходами, зато с хорошей четкостью переключений. Низкофорсированный двигатель, переваривающий 92-й бензин, истерично взвизгивает турбинкой, если поторопиться нажать на акселератор при переключении передач, но адекватно ускоряет машину и позволяет не слишком часто менять передачи, ведь плоская полка солидного крутящего момента начинается уже от 2000 об/мин.

JAC J7. Фото Дмитрий Юрасов, «СЭ»

Вполне пристойно ведет себя и шасси с независимой подвеской всех колес и дисковыми задними тормозами (заметим — у многих аналогов, в числе которых обычно называют более компактные Volkswagen Polo и Skoda Rapid, сзади стоят барабанные механизмы и торсионная балка). Автомобиль неплохо держит прямую и не брыкается в поворотах, хотя руль, на мой вкус, слишком невесом даже в спортивном режиме, а систему стабилизации можно отключить, если хочется немного похулиганить. Но хорошие манеры JAC демонстрирует только на хорошем асфальте: в колеях он начинает рыскать (думаю, не в последнюю очередь из-за низкопрофильных покрышек), на колдобинах подвеска работает жестковато и громко, особенно на отбой. Зато седокам не грозит морская болезнь на длинных волнах покрытия, где амортизаторы не допускают излишней раскачки.

Вообще, сложилось впечатление, что J7 ориентирован в первую очередь на молодежную аудиторию, и дело не только в дизайне экстерьера. Красивые передние кресла с интегрированными подголовниками имеют хорошую боковую поддержку, но напрочь лишены поясничного подпора, а подушка почти горизонтальная и жесткая, что плохо сочетается с остеохондрозом. К тому же подогрев сидений, которого раньше вовсе не было, теперь доступен только в самом дорогом исполнении, а рулевая колонка регулируется только по наклону. Сзади же будет просторно сидеть даже длинноногим пассажирам или пассажиркам, благо центральный тоннель почти отсутствует, но при этом слишком высоким будет давить на голову покатая крыша. Говорят, новые «Москвичи» будут привлекать для работы в такси, но для этого хорошо бы сделать подвеску помягче или хотя бы поставить более высокопрофильные покрышки.

JAC J7. Фото Дмитрий Юрасов, «СЭ»

Едва ли сильно порадует консервативного и практичного владельца и лаконичная передняя панель из жесткого пластика практически без физических кнопок, но с мультимедийным дисплеем а-ля Tesla. Придраться можно и к шумоизоляции, и к плохой обзорности назад через окошко в пятой двери, хотя последнее компенсируют большие наружные зеркала и камера с динамической разметкой. А молодым и продвинутым — то, что доктор прописал: большой и отзывчивый экран вертикальной ориентации с хорошим разрешением позволяет управлять практически всеми функциями, включая климат-контроль, причем соответствующая страница оформлена очень изобретательно. Есть возможность «зеркалить» смартфон, а в богатых комплектациях имеются еще и цифровая панель приборов, и атмосферная подсветка интерьера с возможностью выбора оттенков и режима мерцания.

Вполне «молодежным» по нынешним временам выглядит и прайс-лист, недавно подкорректированный в меньшую сторону. Топ-версия с перечисленными опциями и вариатором (плюс люк в крыше, кожаный салон, круиз-контроль, датчики света и дождя) обойдется в 2,15 миллиона рублей без учета скидок. А самый скромный вариант оценен в 1,8 миллиона, причем при оформлении кредита можно сэкономить еще 20 тысяч, — не факт, что с символикой «Москвича» получится гораздо дешевле.