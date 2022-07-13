Какими могут стать новые «Москвичи»?

Как известно, в России собираются возродить марку «Москвич». Производство будет осуществляться при участии «КАМАЗА».

Пока нет информации о том, какие модели будут производить под этим названием, имеются только самые разнообразные слухи. Тем не менее можно попробовать порассуждать на эту тему и сделать хоть какие-то предположения.

Большие планы

Достоверно известны планы нового руководства. На первом этапе собираются осуществлять крупноузловую сборку автомобилей двух типов: с привычным двигателем внутреннего сгорания и электрических. При этом сразу же начнется разработка новой собственной легковой платформы.

В дальнейшем планируется значительно расширить использование в производстве российских компонентов — от кузовных деталей до тормозных систем. Наконец, в конечном итоге на «Москвиче» начнут производство собственных электромобилей, причем российскими будут двигатели, батареи и системы безопасности.

Да, планы амбициозны. Что получится на практике и появятся ли полностью российские электрические автомобили — будет ясно со временем. А пока попробуем порассуждать, с производства каких именно моделей начнется деятельность «Москвича».

«Москвич». Фото Global Look Press

Renault: казалось бы, но нет

Первое, что приходит в голову, — под «московским» именем будут производить какие-нибудь модели Renault. И разговоров про это в интернете предостаточно. Кто-то даже выкладывал изображения потенциальных «Москвичей» с французскими корнями — да, это была лишь чья-то версия, но все же. Дело в том, что российские активы «Рено» после ухода марки из страны достались государству, и выпускать «Москвичи» будут именно на теперь уже бывшем заводе Renault. В то же время автомобили «Рено» пользовались в России стабильным спросом и отличались в целом невысокой стоимостью, что особенно важно в кризис, поэтому они вполне подходят для продаж в нынешней ситуации. Исходя из всего этого, было бы очень логично, если бы новыми «Москвичами» стали несколько измененные модели «Рено», например тот же «Логан»..

Только вот на самом деле совершенно ясно, что никаких «Рено» с «московским» шильдиком не будет. Как сообщает mos.ru, Renault не оставила «Москвичу» ни документации, ни комплектующих, с помощью которых можно было бы организовать производство. «Рено» продолжит определенное взаимодействие с «АвтоВАЗом» и даже позволит производить там Duster под брендом Lada. Но «АвтоВАЗ» — не «Москвич», и это, как говорится, совсем другая история.

«Москвич». Фото Global Look Press

А может быть, JA C?

Не так давно в интернете появилась следующая информация. В официальной (!) презентации было показано несколько автомобилей без шильдиков, которые будут производиться под брендом «Москвич». Несмотря на отсутствие логотипов, в машинах угадывались модели не самой известной в РФ китайской марки JAC. Показано было четыре китайских кроссовера, причем один из них — как в бензиновом, так и в электрическом вариантах.

Однако уже через несколько дней последовало официальное опровержение. Или все-таки не совсем опровержение? Пресс-служба «КамАЗа» заявила, что показанные на презентации автомобили «не являются прототипами и не имеют ничего общего с реальными моделями, которые будут выпускаться на заводе «Москвич»». Якобы на презентации показали «примерные» модели с «приблизительным» внешним обликом, так сказать, концепцию новых «Москвичей», и не более того. Честно говоря, это заявление выглядит странновато: какой смысл показывать что-то «примерно-приблизительное»? И, кстати, JAC вообще-то является партнером «КамАЗа», поэтому не будет ничего удивительного, если выпускать начнут именно эти автомобили. Тем более что, как говорят, компоненты для машин будут поставляться из так называемых дружественных стран — очень вероятно, что речь идет о Китае.

С другой стороны, в Китае много марок автомобилей. Есть там модели недорогие и несложные в производстве, то есть именно такие, которые подойдут сегодняшней России. Так что, может быть, есть и вероятность того, что это будут какие-то другие китайские машины, россиянам пока малоизвестные. Впрочем, презентация со странным опровержением и факт партнерства с «КамАЗом» все-таки дают повод предполагать, что речь идет именно об автомобилях JAC.

«Москвич». Фото Global Look Press

Покажет время

А вот другие варианты маловероятны. Японские, европейские и американские производители сейчас вряд ли будут начинать производство каких-либо своих моделей в РФ, да еще и под «местным» именем. Корейцы же и так благополучно продают в России Kia и Hyundai.

В интернете слухов о будущих «Москвичах» ходит много. Кто-то даже вспоминает о совсем уже «экзотических» марках автомобилей, например иранских. Недавно, кстати, представители иранской и российской промышленности прямым текстом выразили свою готовность производить автомобили совместно. Но пока никакой конкретики здесь нет и говорить о запуске производства, мягко говоря, рановато. Сейчас, как ни крути, наиболее логичной версией остается вариант с JAC. А что будет на самом деле — покажет только время.