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Сегодня, 11:30

В России появится новая марка автомобилей от Chery

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Бренд Jetour может появиться в России.

Автомобильная марка Jetour, которая принадлежит Chery, в ходе презентации представила свою стратегию развития Travel+. Там же сотрудники китайской компании заявили, что новые машины Jetour будут представлены в ряде разных стран, включая и Россию.

Chery планирует представить российскому рынку бренд Jetour уже в 2023 году. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Китайцы намерены выпустить целый модельный ряд по схеме 4+3+N, в который войдут кроссоверы, внедорожники, минивэны и гибридные модели.

В настоящий момент Jetour продают в самом Китае, странах Южной Америки и Африки.

Ранее стало известно, что импорт китайских автомобилей в Россию весной 2022 года сократился в 2,6 раза.

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