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Сегодня, 10:30

Поставки китайских автомобилей в Россию сократились почти в 2,5 раза

Галина Глазко
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Автомобиль китайского производителя Chery.
Фото Global Look Press

Импорт китайских автомобилей в Россию весной 2022 года сократился в 2,6 раза, пишет «Коммерсант» со ссылкой на таможенную статистику КНР. При этом сокращение поставок наблюдается уже второй месяц подряд. Основными причинами этого считают логистические проблемы и снижение спроса у россиян на новые автомобили.

В настоящий момент автомобили из Китая ввозят разные автопроизводители, включая Chery, Changan и JAC. Компания Haval производит свои модели для российского рынка на заводе в Тульской области, а Geely — в Белоруссии. Но импорт комплектующих резко сократился начиная с марта. К примеру, в этом месяце в Россию ввезли запчастей на 76,3 миллиона долларов, тогда как месяцем ранее сумма была 117,1 миллиона долларов.

Отмечается, что поставки запчастей поддерживают и российские автоконцерны. Так, переориентируется на китайских поставщиков АвтоВАЗ, а JAC имеет партнерские отношения с КамАЗом. Также длительно время комплектующие из Китая поставляются на ГАЗ и УАЗ.

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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5422528
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