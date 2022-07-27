Составлен рейтинг автомобилей, которые дешевеют быстрее других

Американские аналитики из компании Compare the Market провели анализ вторичного рынка с апреля 2021 по март 2022 года. По результатам исследования был составлен список машин, которые чаще всего дешевеют в течение трех лет после их покупки.

Этот рейтинг возглавил электрокар Nissan Leaf. Отмечается, что за три года эксплуатации автомобиль потеряет сразу 49 процентов от первоначальной стоимости. На втором месте находится Range Rover (44%), а третья строчка рейтинга досталась Nissan Altima (42%).

Аналитики Compare the Market также назвали марки поддержанных автомобилей, которыми американцы интересуются чаще всего. Ими оказались Jeep Wrangler, пикап Toyota Tacoma и электромобиль Tesla Model 3.

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