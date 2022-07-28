На фоторендерах представили новый внедорожник «ЗИЛ-157»

Независимые дизайнеры портала Naavtotrasse.ru представили на первых фоторендерах свой вариант нового внедорожника «ЗИЛ-157» 2022-2023 года от российского производителя. За основу они взяли китайский пикап JAC T6.

Дизайнеры представили новый ЗИЛ как брутальный и спортивный внедорожник. Под его капотом может быть установлен 2-литровый турбодвигатель или дизельный. Также авторы считают, что у ЗИЛа будет «механика» и полный привод. Передняя часть кузова на рисунках оснащена решеткой радиатора, на которой написано ЗИЛ, трехъярусной головной оптикой и достаточно массивным бампером. Также фонари изображены в форме бумеранга.

Отметим, что представленные изображения не относятся к автокомпании ЗИЛ, а являются лишь фантазией независимых дизайнеров.

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