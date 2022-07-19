С аукциона продали оригинальный мотор Honda для болида «Формулы-1»

На аукционе Collecting Cars был продан двигатель Honda V10, который стоял на гоночных автомобилях «Формулы-1». Также он участвовал в «Гран-при» 20 лет назад. Продали мотор за 24 206 евро (примерно 1,4 миллиона рублей).

Данный двигатель разработали в 2001 году. Он был установлен на болидах команд BAR-Honda и Jordan на протяжении одного сезона. Сейчас же он непригоден для установки в машину.

В состав лота вошли головка, блок, впуск и выпуск. Внутренности были удалены, также не имеется и навесного оборудования. При этом мотор представлен на специальной подставке, что позволит ему вписаться в любой дизайн.

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