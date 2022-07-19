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Сегодня, 08:30

Стало известно новое правило, за нарушение которого могут лишить водительских прав

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Автомобили, которые были получены в наследство, нужно сразу же оформлять.
Фото Global Look Press

С 20 июля 2022 года вводится новое правило для автоводителей, за нарушение которого могут лишить прав. Об этом сообщает PRIMPRESS. Речь идет об автомобилях, полученных водителями в качестве наследства. Многие россияне официально не оформляют его на себя, но сразу же садятся за руль.

Отмечается, что за это нарушение в первый раз можно получить штраф в размере до 800 рублей, а вот за повторное — уже 5 тысяч рублей. Также наказание подразумевает лишение прав сроком до трех месяцев.

Выявлять нарушителей будут двумя способами: автоинспекторы самостоятельно начнут останавливать автомобили и пробивать их по своим базам или же с помощью приборов фиксации нарушений ПДД.

Ранее стало известно, что российским автомобилистам запретят заправляться до полного бака на АЗС.

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