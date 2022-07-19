Opel Insignia снимут с производства до конца 2022 года

Немецкая компания Opel прекратит производство модельного семейства Insignia до конца 2022 года. Об этом сообщает издание Automobilvoche со ссылкой на источник. При этом преемника Insignia немецкая компания начнет выпускать не ранее 2024 года.

Данное решение было принято в связи с желанием Opel уменьшить производственные мощности на заводе в Рюссельсхайме, где теперь увеличится производство нового поколения Astra и соплатформенного DS4.

Также причиной послужила невозможность электрификации модели.

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