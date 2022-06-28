Автомобили Михаэля Шумахера в повседневной жизни: от эконом-класса до суперкаров

Fiat Coma, Mercedes SLS AMG и Ferrari California в коллекции великого гонщика.

Немецкого гонщика Михаэля Шумахера знают во всем мире. Его имя уже давно стало нарицательным. Ведь «шумахером» называют каждого, кто любит быструю езду. У семикратного чемпиона мира в классе «Формулы-1» было хобби, которое тесно связано с его основной деятельностью. Шумахер коллекционировал автомобили. В гараже Михаэля хранились весьма раритетные и необычные машины.

Ferrari Шумахера

Михаэль Шумахер выступал в составе Ferrari 14 лет. С итальянской конюшней он завоевал пять чемпионских титулов подряд. Поэтому в глазах болельщиков немец плотно ассоциируется с красным цветом. Помимо гоночных болидов, в личной коллекции пилота хранятся абсолютно уникальные спорткары итальянского производителя. Если выбирать, с чего начать экскурсию по гаражу Шумахера, то первым номером будет легендарная Ferrari California.

Ferrari California

Ferrari California.

Шумахер приобрел California в 2009 году. Ранее он лично принимал участие в тест-драйве автомобиля, помогая итальянской компании довести модель до совершенства. Позже на презентации Ferrari California Михаэль утвердительно произнес: «Ею приятно управлять в любых условиях».

За 13 лет машина гонщика пробежала всего 15,6 тысячи километров. Очевидно, что эта модель Ferrari приобреталась исключительно ради коллекции, а не для регулярного использования. California Михаэля сохранилась практически в первоначальном виде. Только один артефакт говорит о принадлежности известному хозяину. На подголовниках сидений вышит автограф Шумахера.

На удивление, Шумахер купил Ferrari California в серебристом, а не в красном цвете. Кузов его машины украшен длинной черной полосой. А под капотом скрывается 8-цилиндровый мотор, развивающий мощность до 476 л. с. Любой водитель Ferrari California может почувствовать себя профессиональным пилотом, переключив машину с обычного режима на гоночный. В данный момент родные Шумахера продают автомобиль великого гонщика. Но потенциальных покупателей отпугивает довольно высокая цена.

Ferrari Enzo

Ferrari Enzo.

Вторая эксклюзивная модель, хранившаяся в гараже Шумахера, — Ferrari Enzo. Эту модель назвали в честь основателя итальянской компании — Энцо Феррари. Машина оснащена двигателем V12 объемом 6,0 литра, который развивает 660 л. с. А чтобы разогнаться до «сотки», спорткару нужно всего 3,6 секунды. C 2002 по 2004 год было выпущено только 400 экземпляров.

Ferrari Enzo, которая принадлежала Шумахеру, была продана в 2013 году. Точная сумма сделки неизвестна. Однако эксперты утверждают, что покупателю пришлось потратить не менее одного миллиона долларов. К тому же пробег автомобиля составлял всего около 8363 км.

Ferrari FXX

Ferrari FXX.

Главная жемчужина в коллекции Шумахера — Ferrari FXX. Эту модель спорткаров итальянцы выпустили тиражом всего в 30 штук. Но Красному Барону достался самый особенный экземпляр.

Кузов Ferrari FXX окрасили в черный цвет, установили черные диски с красной окантовкой, а на двери нарисовали традиционный 30-й номер немецкого гонщика. Примечательно, что все модели Ferrari FXX не до конца принадлежат своим владельцам. Купленные экземпляры строго хранятся в техцентре «Феррари». А хозяева могут прокатиться на своем спорткаре исключительно на закрытой трассе во время специальных тестовых дней, так как из-за мощных технических характеристик модель категорически нельзя использовать на дорогах общего пользования.

На Ferrari FXX Шумахер принимал участие в съемках эпизода популярного британского шоу «Top Gear». Гонщик появился в кадре в роли Стига. Сейчас лимитированный экземпляр Ferrari FXX Михаэля продан и больше не принадлежит немецкому пилоту.

Mercedes-Benz SL 63 AMG

Mercedes-Benz SL 63 AMG.

В 2010 году немецкий концерн подарил Шумахеру новенький Mercedes-Benz SL 63 AMG. Аббревиатура SL дословно означает «спортивный легкий». Именно такой автомобиль появился в гараже гонщика. Компактная двухместная машина могла разогнаться до 100 км/час за 4,4 секунды. А все благодаря 6-литровому двигателю V8 с мощностью в 525 л. с. Михаэль обожал кататься на этой модели в повседневной жизни. Известно, что на презентацию болида «Формулы-1» «Мерседес» на сезон-2012 он приехал именно на SL 63 AMG.

Однако популярный автокритик Джереми Кларксон, известный по передаче Top Gear, разнес немецкого производителя за созданную им модель Mercedes-Benz SL 63 AMG. Но если автомобиль понравился Шумахеру, значит, успех обеспечен. В феврале 2022 года автомобиль гонщика продали на аукционе, но сумма не раскрывается. Приблизительная стоимость колеблется от 50 до 100 тысяч евро.

Mercedes-Benz SLS AMG

Mercedes-Benz SLS AMG.

Абсолютно никаких споров не вызывает элитный Mercedes-Benz SLS AMG. Люксовый суперкар с дверьми типа «крыло чайки» выпускали с 2010 по 2014 год. Все болельщики «Формулы-1» прекрасно знакомы с этой моделью. В 2010 и 2011 году SLS AMG служила автомобилем безопасности. Но, к удивлению, многих фанатов, в нашумевшей рекламе SLS AMG 2010 года снялся не многолетний пилот автомобиля безопасности Бернд Майлендер, а известный гонщик Михаэль Шумахер.

В рекламном ролике немец исполнил трюк, который до сих пор вызывает жаркие споры. На экране пилот «Формулы-1» делает мертвую петлю в тоннеле во время тест-драйва. Представители «Мерседес» утверждают, что трюк выполнен без использования компьютерной графики. Но фанаты и скептики активно выражают недоверие.

Mercedes GL

Mercedes GL.

Типичного педантичного немца сложно представить в повседневной жизни рассекающим на SLS AMG или SL 63 AMG. Тем более когда в автомобиль нужно уместить целую семью. Специально для таких случаев в гараже Шумахера стоял Mercedes E63 AMG Combi. Комфортный универсал идеально подходит для городской среды и не привлекает лишнего внимания.

Конечно, у любого «большого» человека в автопарке должна храниться «большая» машина. Выбор Шумахера — Mercedes GL. Правда, катается на внедорожнике в основном супруга Коринна.

Fiat

Fiat 500 Abarth.

Учитывая состояние и статус Михаэля Шумахера, сложно представить, что в его автопарке находится ничем не примечательный Fiat Croma. К тому же немецкий гонщик довольно часто пользовался автомобилем эконом-класса. Этот незначительный факт лучше всего характеризует легендарного спортсмена.

Также в гараже Шумахера стоит известный Fiat 500 Abarth. Причем немецкий гонщик — не единственный представитель в мире автоспорта, который фанатеет от «маленькой машинки». На «Фиат» замечали таких пилотов, как Жан Алези, Ник Хайдфельд, Себастьян Феттель и Фелипе Масса. Сложно даже вообразить, чем привлекает Fiat 500 Abarth лучших гонщиков планеты.

Bugatti

Bugatti EB110 SS.

Bugatti EB110 SS можно назвать чуть ли не первым спорткаром в жизни Шумахера. Михаэль купил лимитированную модель в 1994 году, сразу после победы в «Формуле-1». Автомобиль создали в 1991-м к 110-му юбилею со дня рождения основателя компании — Этторе Бугатти. Всего было выпущено 33 экземпляра. Яркая желтая «Бугатти» простояла в гараже Шумахера 16 лет. Немец продал раритетную машину в 2010 году.