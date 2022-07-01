Jaguar воссоздал чемпионский С-Type из 1950-х

Компания Jaguar представила модель в серии Continuation, воссоздав гоночный родстер С-Type. Это точная копия спорткара, на котором британский гонщик Стирлинг Мосс победил на Гран-при Реймса 70 лет назад.

При сборке инженеры опирались на архивные чертежи и цифровое моделирование. Также использовались оригинальные методики прошлых лет. Отмечается, что на изготовление каждого автомобиля уходит более трех тысяч часов труда, так как сборка выполняется вручную.

Jaguar С-Type.

Данный спорткар оснащен 3,4-литровым двигателем (223 л.с.). У первого C-Type уже имеется владелец. Ожидается, что будет собрано еще семь подобных транспортных средств.

При этом сертификация FIA позволяет родстеру выступать в гонках исторических машин, включая Jaguar Classic Challenge.

Ранее стало известно, что Bentley выпустит 12 реплик гоночной модели конца 1920-х.