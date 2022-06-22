Машины Айртона Сенны: от Honda NSX до ВАЗ-2101

Каким был личный автопарк трехкратного чемпиона «Формулы-1» Айртона Сенны.

Айртон Сенна да Силва появился на свет 21 марта 1960 года в городе Сан-Паулу, что на юго-востоке Бразилии. Будущий трехкратный чемпион «Формулы-1» проявлял интерес к автомобилям с раннего детства. Родители, которые не были стеснены в средствах, всячески старались поддерживать увлечения сына. Отец подарил мальчику игрушечный спорткар, когда маленькому Айртону исполнилось всего 4 года.

Сейчас невозможно точно сказать, каким именно количеством автомобилей владел Сенна. Ведь со сверхпопулярным гонщиком мечтал подписать контракт каждый уважающий себя автопроизводитель, который с радостью был готов отдать ему свои лучшие автомобили.

Красно-белый чемпионский «Макларен», скромный сине-белый «Тоулмен», черно-золотой «Лотус», на котором были добыты первые победы в «Формуле-1», сине-белый «Уильямс», за рулем которого Айртон Сенна попал в ту самую роковую аварию на трассе в Имоле в злосчастном повороте Tamburello — все эти болиды прекрасно известны всем любителям «Ф-1», но на чем великий бразильский Волшебник предпочитал передвигаться вне скоростных автодромов?

Точно известны только несколько машин, которые находились в личном пользовании Сенны и его семьи на постоянной основе. И некоторые из них остаются на ходу до сих пор.

Ford Escort XR3

Ford Escort.

В 1983 году в бразильском отделении концерна «Форд» решили привлечь стремительно набирающего популярность Сенну к рекламе автомобиля Ford Corcel (второго поколения) — седана, специально созданного для южноамериканского рынка с двигателем, работающим на этаноле. «В Европе я стал чемпионом «Формулы-Форд», а здесь я езжу на чемпионе экономии — Corcel II», — гласил рекламный слоган.

Через год Сенна уже рекламировал на всю Южную Америку другую модель «Форд» — Ford Escort XR3. Машина была оснащена карбюраторным двигателем на 1,6 литра, который выдавал 83 лошадиные силы. Именно один из таких хэтчбеков в серебристом цвете Айртон и получил в свое личное распоряжение и передвигался на нем по Бразилии как минимум в течение нескольких лет.

Еще один XR3, но уже черного цвета, с чуть более мощным мотором Сенна водил в Европе. Мощность инжекторного двигателя была увеличена до 97 лошадиных сил. А до 100 километров в час автомобиль разгонялся за смешные по современным меркам 9 секунд.

Alfa Romeo Alfasud

Alfa Romeo.

Как рассказывал журналист Питер Уиндзор, этим автомобилем Сенна владел на заре своей гоночной карьеры.

По заверению очевидцев, или, скорее, уже согласно городским легендам, у машины не было боковых зеркал. Это был намек на то, что Сенна, гоняя по улицам, проскакивал в таких узких местах, что выпирающие зеркала просто отлетали.

Возможно, это не так и далеко от правды. Ведь великий гонщик всегда говорил: «Ощущение опасности возбуждает. Это призыв к поиску новых опасностей. Машина должна быть частью тебя, твоей плотью, а ты — ее составной частью. Только так можно стать единственным в своем роде».

Mercedes-Benz 190E Cosworth

Mersedes 190.

Эту машину Сенна не получил в качестве рекламного бонуса, а в прямом смысле выиграл. Руководители трассы «Нюрбургринг» в 1984 году решили эффектно отметить ввод автодрома в эксплуатацию после реконструкции. Для этого было решено устроить показательные гонки среди лучших пилотов.

Концерн «Мерседес» специально предоставил для шоу 20 автомобилей марки Mercedes-Benz 190E Cosworth. Таким образом, все приглашенные пилоты находились в равных условиях перед стартом.

Вряд ли маркетологи «Мерседес» сильно обрадовались, когда «гонку чемпионов» на «Нюрбургринге» выиграл мало кому известный на тот момент дебютант «Ф-1», попавший на старт лишь после отказа Эмерсона Фиттипальди от участия в мероприятии. Но уговор есть уговор. И в качестве главного приза Сенна получил в личное пользование новый «Мерседес». Правда, все же не тот, на котором он выиграл гонку. Эта машина была отправлена в музей автоконцерна, где находится до сих пор.

Свой же «Мерседес», полученный за ту триумфальную победу, Сенна продал в 1987 году. Машина снова оказалась выставлена на продажу уже в 1996 году. Ее купил коллекционер из Австралии и поклонник таланта Айртона.

По последним данным, у него эта машина и находится до сих пор. За свою жизнь она уже накрутила 240 тысяч километров.

Mercedes-Benz 500SEC

Mersedes-Benz 500.

Но победой на «Нюрбургринге» отношения бразильца с компанией из Штутгарта не закончились. В октябре 1984 года Сенна стал счастливым обладателем черного купе Mercedes-Benz 500SEC.

На тот момент «Мерседес» уже длительное время не участвовал в «Королевских гонках». Однако автомобили этой марки продолжали пользоваться большой популярностью у гонщиков, чем умело пользовался немецкий концерн, даря машины знаковым пилотам и устраивая таким образом некоторую саморекламу.

Mercedes-Benz 500SEC оснащался 5-литровым двигателем V8, но автомобиль Сенны имел специальную комплектацию, что несколько повышало стандартную мощность двигателя в 230 лошадиных сил. Именно за рулем этого автомобиля Сенна прибыл в Норфолк на подписание контракта с «Лотус», куда в 1985 году перешел из «Тоулмен». И на нем же бразилец отправился на презентацию и первые тесты с новой командой на базе в Снеттертоне.

Кроме того, Айртон Сенна долгое время ездил на Mercedes-Benz 300TE, который находился в Бразилии, — универсал идеально подходил для перевозки радиоуправляемых авиационных моделей, которые являлись одним из его хобби.

Еще один «Мерседес» Сенны — черный родстер 600SL, который бразилец приобрел уже в ранге трехкратного чемпиона мира в 1992 году.

Porsche 911 Carrera

Porsche 911.

Айртон Сенна приобрел серебристый кабриолет в 1987 году. Особенно часто на нем он любил рассекать, когда находился на отдыхе в Португалии.

Через несколько лет в его автопарке появился еще и синий седан Porsche 964 Carrera. Именно за рулем последнего, если верить легенде, Сенна был пойман за превышение скорости после «Гран-при Великобритании» 1992 года.

«Куда вы так несетесь? Вы что, Найджел Мэнселл?» — строго спросил инспектор. Бразилец лишь улыбнулся: «Нет, я — Айртон Сенна».

Следующий владелец Porsche 911 перекрасил автомобиль в желтый цвет и внес в него некоторые конструктивные изменения. Однако последний владелец машины, по неофициальной информации, узнав, кому она принадлежала, вернул ее в первоначальное состояние.

Honda NSX

Honda NSX.

Пожалуй, ни один другой серийный автомобиль в мире не ассоциируется с одним из гонщиков «Формулы-1» настолько плотно, как Honda NSX — с Сенной. А ведь бразилец выступал за «Лотус» и «Макларен», у которых были свои суперкары.

Но в этой красивой истории заслуга не только рекламного отдела японского автоконцерна, где по полной воспользовались сотрудничеством с бразильским Волшебником, но и реального участия гонщика в доводке машины до ума.

Сотрудничество Айртона Сенны и «Хонда» началось в 1987 году, когда команда «Лотус», за которую выступал пилот, заменила в своих болидах двигатели «Рено» на силовые установки от японского концерна.

В феврале 1989 года представители «Хонда», пользуясь своим положением, пригласили Сенну на закрытое тестирование их будущего суперкара. Команда разработчиков очень гордилась автомобилем и была уверена в успехе своего творения. Тем сильнее был их шок, после того как Сенна, проехав несколько кругов, раскритиковал управляемость NSX.

К чести японцев, критику они восприняли спокойно, и Honda NSX отправилась на серьезную доработку. Жесткость кузова была увеличена на 50 процентов, внесено множество изменений в шасси.

За основу взяли двигатель V6 3.0 VTEC. Он выдавал 274 л. с. и раскручивался до немалых 8000 об/мин. В тестах он показывал время разгона до 100 км/ч на уровне 5,7 секунды.

«Я ездил на многих автомобилях, но в этой машине мне нравится все. Это не самый мощный спорткар, но здесь достаточно мощности, чтобы наслаждаться поездкой», — говорил сам Сенна после очередных тестов.

В личном автопарке Айртона было две Honda — красный автомобиль с номером SX-25-59 в Португалии и черный автомобиль с регистрационным номерным знаком BSS-8888 (в буквах зашифровано «Бето» Сенна да Сильва, в цифрах — год первого чемпионства) в Бразилии.

«Хонда» подарила Сенне обе машины в благодарность за неоценимую помощь после запуска модели в серийное производство.

Audi S4 Avant

Audi S4.

Айртон Сенна даже делился своими планами по окончании карьеры стать официальным дилером Honda в Бразилии, но вместо этого уже в ноябре 1993 года он от имени семейной компании Senna Import подписал соглашение с Audi AG.

Официальные продажи в Южной Америке стартовали в марте 1994-го, а в апреле Айртон уже активно рекламировал полноприводный седан S4.

Для своего личного пользования Волшебник взял серебристый универсал S4 Avant с атмосферным 280-сильным V8 рабочим объемом 4,2 литра — отличный семейный автомобиль, как любил говорить Сенна.

Известно, что после смерти Сенны автомобиль остался в распоряжении семьи. Его до сих пор поддерживают в рабочем состоянии и изредка выдают для использования в фотосъемках или съемках видео. За все время машина успела проехать не более 5 тысяч километров.

После трагической смерти Айртона Сенны дела подразделения Audi Brazil стал вести его брат, Леонардо Сенна. А в 2000 году Audi AG выкупила долю компании Senna Import и стала сама заниматься дистрибьюцией на бразильском рынке.

Бонус: ВАЗ-2101

ВАЗ. соцсети

В 1986 году состоялся первый в истории «Формулы-1» «Гран-при Венгрии». Оказавшись в новой стране, Айртон Сенна захотел попробовать популярный у венгров автомобиль. Тест-драйв состоялся на гоночной трассе «Хунгароринг» и попал в кадр камеры фотографа Зольта Митровица.

Прибыв на «Хунгароринг», Сенна попросил предоставить ему самый популярный на тот момент у венгров автомобиль... И организаторы выбрали «Жигули». А именно — ВАЗ-2101.

В итоге будущий трехкратный чемпион мира проехал несколько кругов по трассе «Хунгароринг» за рулем нежно любимой в СССР «копейки».

Стоит отметить, что «Гран-при Венгрии» 1986 года стал также первым этапом в истории «Формулы-1», который был показан на советском телевидении. Пусть и в записи, спустя четыре дня.