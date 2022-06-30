В России продают 10-летний Volkswagen Polo, который все время стоял в гараже

На сайте Auto.ru выставили на продажу Volkswagen Polo 2012 года выпуска. При этом автомобиль все время стоял в гараже. Пробег у него всего 1178 км. Владелец продает машину за 1 090 000 рублей.

Судя по снимкам, Volkswagen Polo находится в отличном состоянии, никаких дефектов нет. Как отмечает владелец, автомобиль полностью сохранил заводскую комплектацию. При этом были установлены замок на коробку, сигнализация и регистратор.

Выставленный на продажу Volkswagen Polo имеет передний привод, 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 105 лошадиных сил, тип КПП — 5-ступенчатая механика.

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