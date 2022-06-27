Bentley выпустит 12 реплик гоночной модели конца 1920-х

Британская компания Bentley заявила о выпуске 12 реплик гоночной модели Speed Six, которая была разработана в 1920-е годы.

Speed Six по завоеванным титулам является самым лучшим гоночным Bentley, так как дважды побеждал в Ле-Мане. Это произошло в 1929 и 1930 годах с Вульфом Барнато, Гленом Кидстоном и сэром Генри Биркином. Им удалось установить два рекорда: по времени прохождения круга и по пройденной в течение гонки дистанции.

Восстановлен будет именно гоночный вариант Speed Six, примером для которого станут две оригинальные модели. За ручную сборку реплик возьмется подразделение Mulliner. Первый экземпляр появится уже в 2022 году.

В 2020 году компания Bentley выпустила копию знаменитой модели Bowler образца конца 1920-х.