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Сегодня, 09:30

АвтоВАЗ в июне выпустил 7 тысяч автомобилей

Галина Глазко
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В июне АвтоВАЗ выпустил 7 тысяч машин.
Фото Global Look Press

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что в июле компания планирует нарастить количество выпущенных автомобилей до 10 000, в июне было — 7 000 машин.

«В июле мы должны увеличить выпуск автомобилей на 30 процентов и запустить конвейер, где будет выпускаться Niva Legend, а с августа — и Niva Travel», — заявил Соколов.

До конца года компания намерена выпустить около 100 000 транспортных средств. При этом в 2023 году производство машин может вырасти до 400-500 000. Все будет зависеть от потребностей рынка.

Планируется возобновить и сборку Lada Largus, но может не хватить запаса компонентов, которые попали под санкционный режим.

Ранее АвтоВАЗ объявил скидки на покупку упрощенной LADA Granta.

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