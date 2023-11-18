ВАДА кошмарит мировой спорт. Россия — основная, но не единственная жертва

Чем закончатся угрозы всемирного агентства в адрес Игр дружбы и к чему приведет работа новой комиссии по «русскому вопросу»?

Заседание совета учредителей ВАДА в Монреале завершилось новой порцией неприятных заявлений организации, которая с 2015 года последовательно проводит антироссийскую политику. На этот раз досталось проекту «Игры дружбы». Кроме того, объявлено о создании комиссии в связи с невыплатой Россией ежегодного взноса в бюджет организации и о предстоящем заседании суда из-за корректировки законодательства нашей страны. В общем, дно в отношениях если еще и не пробито, то работа над этим кипит. Правда, агентство атакует не только Россию, но и другие страны, которые не входят в западный лагерь. Так, возможности выступать с флагом на международных стартах (в том числе на Олимпиаде-2024) лишены Венесуэла, Тунис и Нигерия.

Вадовцы могут попытаться сорвать старты в Москве

Вслед за МОК «борцы за чистый спорт» не рекомендовали спортсменам из международных пулов тестирования участвовать во Всемирных играх дружбы, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года. Напомню, ведомство Томаса Баха мотивировало свою позицию тем, что предстоящие соревнования «являются политизированными» и вообще из-за санкций проводить большие старты в нашей стране запрещено. ВАДА теперь отыскало еще одну причину. «Эти соревнования вызывают обеспокоенность с точки зрения антидопинговой системы, которая возникает как со стороны государств, так и со стороны спортивного сообщества. Соревнования пройдут в стране, чья антидопинговая система лишена статуса соответствия, что ставит под сомнение доверие антидопинговой программе, которая там будет проводиться», — заявил гендиректор агентства Оливье Ниггли.

Переводя на общедоступный язык — дисквалификация нашего РУСАДА (а она с небольшим перерывом длится уже восемь лет, и никаких надежд на решение данного вопроса в обозримом будущем нет) якобы не дает России права проводить безупречные с точки зрения допинг-контроля соревнования. Впрочем, этими странными придирками можно было бы пренебречь, если бы не угрозы президента ВАДА Витольда Баньки. «Участие в этом соревновании тех, кто является подписантом Всемирного антидопингового кодекса, может повлечь серьезные последствия», — заявил функционер.

Подписанты кодекса — международные федерации, а также национальные олимпийские и паралимпийские комитеты и национальные антидопинговые организации. В общем-то, на них уже и так давит МОК, требуя отказа от участия в Играх дружбы. Теперь будут прессовать еще и по линии «чистого спорта». В общем-то, ничего неожиданного, учитывая историю наших отношений с ВАДА. А иностранных участников наших соревнований все равно планировалось приглашать напрямую, так что здесь ничего не меняется. Чисто теоретически вадовцы могут попытаться сорвать старты в Москве и Екатеринбурге, устроив на них массовый внесоревновательный контроль. Но у всемирного агентства вряд ли есть для этого достаточно ресурсов.

Фото Global Look Press

Манипуляция понятием «чистый спорт»

«К сожалению, МОК и ВАДА продолжают оказывать давление на независимые международные и национальные спортивные организации, пытаясь сохранить монополию в управлении мировым спортом, — заявил министр спорта России Олег Матыцин. — Это в корне противоречит ценностям мировой спортивной семьи — равное отношение ко всем ее членам, свобода выбора, защита интересов спортсменов и неукоснительное соблюдение их прав по участию в соревнованиях. Спорт — платформа для открытого диалога, поэтому странно слышать от МОК и ВАДА призывы к ограничению российских инициатив».

ВАДА давно манипулирует понятием «чистый спорт» для того, чтобы оказывать политическое давление на Россию. Сначала это были нападки на нашу легкую атлетику после фильма немецкого журналиста Хайо Зеппельта, потом — доклад Ричарда Макларена, третьим темпом — претензии к базе данных московской лаборатории. Впрочем, вся «доказательная база» по этим обвинениям заканчивается 2015 годом. Срок давности в десять лет стремительно истекает, и сейчас для продолжения санкционной политики ВАДА нужно срочно создать новый кейс «прегрешений». Одним из них, вероятно, станет проведение Игр дружбы. Кроме того, есть разногласия по поводу выплаты нашей страной в бюджет агентства взноса за 2023 год в размере более миллиона долларов.

Формально причиной стал выход России из Совета Европы — раньше наши платежи назначались этой организацией. Новой схемы пока не предложено, и это стало для российской стороны формальным поводом взбодрить недружественную организацию, пробив брешь в ее финансах. Руководство ВАДА уже признало отсутствие российских денег проблемой и создало комиссию для урегулирования разногласий. Надо полагать, что теперь задача наших представителей в этом органе — сделать так, чтобы для разрешения вопроса появилась дорожная карта, на продвижение по которой уйдет восемь лет. Как это в свое время случилось с темой восстановления РУСАДА.

Фото Global Look Press

США — главный нарушитель всемирного кодекса

И если уж заниматься буквоедством, то решение ВАДА о продлении дисквалификации России в данный момент вообще не вступило в силу, поскольку оспорено РУСАДА. С этим предстоит разбираться арбитражному суду в Лозанне, и процесс может занять от полугода до года. Формально действие прошлых санкций в отношении нашей страны закончилось 17 декабря 2022 года. И попытка «борцов за чистоту спорта» продлить наказание без одобрения арбитража является незаконной. Ну а поводом (и еще одним пунктом антироссийского кейса) стали придирки всемирного агентства к российскому законодательству, которое якобы не соответствует новой редакции кодекса ВАДА.

Сама по себе возможность некой глобальной организации диктовать изменения в законах суверенной страны вызывает огромные сомнения. Но, увы, такова реальность, при которой борьба с допингом (в общем-то, мелкий вопрос на фоне всех негативных явлений в спорте и в жизни вообще) вдруг превращена в дубину для парламентов и правительств независимых держав. Причем, начавшись с России, процесс постепенно перекидывается и на другие страны. И это несмотря на заверения, что у «ВАДА нет никакого намерения влиять на национальные законодательства».

Как это намерение воплощается в жизнь, мы видим на примере Венесуэлы, Нигерии и Туниса. Правда, в первых двух случаях претензии касаются работы национальных агентств, а вот Тунис пополнил список стран, которым «поставлено на вид» из-за антидопинговых законов. Ранее в такую же ситуацию попали ЮАР, Бермуды и КНДР. Если в ближайшее время данные вопросы не решатся, то на Олимпиаде в Париже без флага будут не только Россия и Белоруссия, но еще шесть перечисленных выше стран плюс Гватемала (у которой конфликт с МОК). Подобная ситуация превращает Игры в настоящий фарс. Если так пойдет дальше, то все олимпийцы станут нейтралами. За исключением разве что так любимых «борцами за чистый спорт» американцев.

Между тем именно США, если смотреть на национальные законы, являются главным нарушителем всемирного кодекса. Ведь именно в этой стране тысячи атлетов выступают в системе профессиональных и студенческих лиг, которые не признают правил ВАДА. Причем из этой системы атлеты регулярно попадают в национальные сборные, что ничуть не смущает ни всемирное агентство, ни МОК. Разумеется, делать грозные заявления в отношении России и стран, не входящих в западный лагерь, намного проще, чем сделать правила одинаковыми для всех.