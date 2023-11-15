Может ли МОК отменить Игры дружбы? Новый виток противостояния с Россией

Национальным олимпийским комитетам всего мира рекомендовано отказаться от участия в нашем спортивном проекте.

Наши оппоненты из МОК ожидаемо перешли от слов против «альтернативной Олимпиады» к действиям. Накануне Томас Бах заявил по поводу предстоящих в России Игр дружбы, что «никто не должен участвовать в политически мотивированных спортивных мероприятиях». А теперь другой функционер международного комитета Джеймс Маклеод рекомендовал всем НОК отказаться от участия в коммерческих соревнованиях, которые предполагается провести в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года, через месяц после ОИ в Париже. Аргументы все те же — «политизация» и рекомендация не проводить большие старты в России в качестве санкции за СВО.

При этом понятно, что все эти рассуждения — ширма, прикрывающая опасения МОК по поводу того, что российский проект так или иначе будет сравниваться с Играми в Париже (которые из-за геополитики будут очень непростыми). Навряд ли Томас Бах всерьез опасается конкуренции, тем более организаторы Игр дружбы много раз говорили, что не противопоставляют свои старты Олимпиаде. Однако ситуация, в которой отстраненные российские и белорусские атлеты, несмотря на санкции, смогут поучаствовать в серьезных соревнованиях, да и еще и под своим флагом, будет свидетельствовать о том, что МОК утрачивает контроль над мировым спортом. И ради сохранения репутации команда Томаса Баха готова сыграть роль собаки на сене.

Томас Бах. Фото Reuters

Буква М не означает монополию

«Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы просим все НОК проявлять осторожность в отношении российской инициативы, — приводит слова Маклауда Inside the games. — Любое участие НОК во Всемирных играх дружбы противоречит не только рекомендации исполкома МОК от 25 февраля 2022 года в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России, но и идет вразрез с коллективной целью олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта».

Всемирные игры дружбы предполагается провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге (и, возможно, в Минске) под лозунгом «обеспечения свободного доступа спортсменов к международной спортивной деятельности». На них будут приглашены спортсмены примерно из ста стран, которые смогут претендовать на солидный призовой фонд (40 тысяч долларов за первое место). На данный момент в программу включено 27 видов спорта — 22 олимпийских и пять неолимпийских. Бах критикует этот проект с июня нынешнего года, называя его «политизированным». Скорее всего, имеется в виду, что, приехав выступать в Россию, иностранные спортсмены как бы выразят поддержку курсу руководства нашей страны.

Рекомендация МОК не проводить большие соревнования на российской территории действительно имеется. С 2017 по 2022 год она была частью антидопинговых санкций. А потом плавно перетекла в спортивно-культурную кампанию по «отмене России», которую горячо поддерживает Томас Бах. Проблема только в том, что «Игры дружбы» предполагается провести вне юрисдикции МОК и международных федераций. И наш Олимпийский комитет официально не имеет к ним никакого отношения. А права запрещать или разрешать коммерческие турниры у Томаса Баха и Ко просто нет.

«В аббревиатуре МОК буква М не означает монополию на спортивный мир, — приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. — Спортивный мир гораздо более многогранен, охватывает огромное количество стран. Форматы проведения соревнований могут быть разные, разные страны могут их инициировать, это все может происходить и вне контекста МОК». Действительно, в мире огромное количество стартов, которые не имеют отношения к олимпийскому движению, — профессиональные и студенческие лиги в Северной Америке, баскетбольная евролига, промоушены в боксе и ММА, коммерческие серии в гольфе, шахматах, автоспорте, киберспорте... И непонятно, что может помешать Играм дружбы оказаться в том же ряду.

Фото Global Look Press

Конфронтация с МОК никогда не была целью

Тем не менее важный вопрос — может ли МОК запретить спортсменам участвовать в Играх дружбы? Инструменты, к сожалению, есть. Во-первых, накануне Олимпиады навряд ли кто-то из потенциальных участников Парижа-2024 решится конфликтовать с собственным НОК. Кроме того, у международных федераций имеется система лицензий. Аннулирование этого документа (в случае если федерация запрещает своим атлетам выступать на Играх дружбы, а спортсмен не слушается) выбросит наказанного из системы Кубков мира и «Гран-при», континентальных, мировых и даже национальных чемпионатов. Для многих это серьезная угроза и повод отказаться от приглашения в Россию.

Правда, практика показывает: никакие санкции не бывают абсолютными. В игровых видах спорта многие западные федерации уже полтора года запрещают игрокам заключать контракты в России под страхом изгнания из сборной. Но все равно находятся те, кто готов рискнуть. В мире полно звезд спорта, которые конфликтуют с собственными федерациями и НОК или готовы наплевать на угрозы, поскольку планируют завершить карьеру. Кроме того, национальные комитеты — не рабы Томаса Баха и совершенно не обязаны следовать антироссийским рекомендациям. Все НОК объединены в ассоциацию АНОК, которая ранее вела себя в отношении России довольно лояльно и до сих пор не высказала отношения к Играм дружбы.

Тем не менее конфликт с МОК, переходящий из фазы обмена критическими замечаниями к прямому противодействию, конечно, неприятен. И положительный момент здесь только один — маски сброшены, и больше нет необходимости называть враждебную международную организацию «партнерами» и верить в скорую нормализацию отношений. Нет сомнений, что атака на Игры дружбы — это только начало. Под удар наверняка попадут и Игры БРИКС, намеченные на июнь 2024 года. И все прочие наши проекты, начиная с клубного турнира по биатлону, закачивая безобидными детскими стартами.

«Мы удивлены столь жесткой позицией МОК в отношении готовящихся в России Всемирных игр дружбы, — приводит РИА Новости заявление пресс-службы соревнований. — Нашей целью никогда не были ни конфронтация с МОК, ни создание соревнований в противовес олимпийскому движению. Напротив, Всемирные игры дружбы задуманы как гармоничное дополнение к уже существующему международному календарю соревнований. Для российских спортсменов, которые оказались отлучены от крупных международных соревнований, Всемирные игры дружбы призваны стать важнейшим спортивным событием последних лет и дают возможность соревноваться в рамках представительного международного спортивного форума с сильнейшими иностранными атлетами, а также обеспечить мотивацию и поддержку для продолжения активной профессиональной карьеры».