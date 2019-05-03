Нападающий сборной России Александр Овечкин рассказал о впечатлениях от приезда в национальную команду.

– Вас два года не было в сборной. Успели соскучиться по национальной команде?

– Конечно. В прошлом я как-то был занят. И я, и Кузя, и Орел. И хорошо, что для нас все так закончилось. Но, конечно, по сборной соскучились. Постоянно смотрели, переживали, поддерживали. Это очень радует – приехать в национальную команду.

– Как переключиться с клуба на сборную?

– Сейчас уже полегче. Все-таки третий день как прилетели. Перестройка же, часовые пояса. Но у нас же все профессионально. Дают нам войти в ритм. Никаких особых нагрузок нет. Несколько тренировок, чтобы почувствовать лед. Ну и сегодня будет первая полноценная тренировка. Будем привыкать к размерам площадки. И скоро будем чувствовать себя намного лучше.

– Какие у вас главные воспоминания, связанные с чемпионатами мира и сборной?

– Конечно, победа (в Минске – прим. "СЭ"). Самая важная для нас, для всей страны. Такие моменты всегда запоминаются.

Полностью интервью Овечкина – скоро в "СЭ"