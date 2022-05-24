На проведение ЧМ-2023 претендуют только Тампере и Рига

Международная федерация хоккея (ИИХФ) на официальном сайте объявила, что единственными претендентами на проведение чемпионата мира 2023 года остаются Тампере (Финляндия) и Рига (Латвия), которые подали совместную заявку.

Совместная заявка Венгрии и Словении была отозвана по инициативе венгерской стороны.

Предварительные даты проведения чемпионата мира-2023 — 5-21 мая. В текущем году турнир проходит в финских Тампере и Хельсинки.

ИИХФ в апреле объявила, что Россия лишена права проведения ЧМ-2023, который должен был состояться в Санкт-Петербурге.