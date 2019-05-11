Иван Телегин: "Приедет ли Пелагея меня поддержать? К сожалению, нет"

Нападающий сборной России Иван Телегин рассказал о попадании в заявку команды на чемпионат мира. Завтра россиянам предстоит сыграть с Австрией.

– Наконец-то вы в заявке. Насколько сложным было ожидание?

– Некоторые ребята еще до сих пор ждут. Но это того стоило. Сыграть с лучшими мировыми хоккеистами на одном льду – большая честь. Я рад, что попал в заявку, уже завтра буду на площадке.

– Тяжело было смотреть матч с Норвегией с трибуны?

– Конечно. Каждому было бы тяжело, даже болельщикам. Всем хочется выйти и помочь команде. Нервов тратится даже больше, чем на льду. Самое главное, – что мы выиграли.

– Какая у вас роль в сборной?

– Как всегда. Я думаю, вы уже сами знаете.

– Вы – специалист по меньшинству. Смотрите, как разыгрывают большинство другие команды?

– Конечно. Мы разбираем видео, смотрим их слабые моменты.

– Команде вчера не хватало Телегина. Согласны?

– Я, пожалуй, пойду.

– Владислав Третьяк в интервью перед чемпионатом мира сделал на вас акцент: "Звезды НХЛ – это хорошо. Но такие игроки, как Телегин, нам необходимы".

– Только сейчас это услышал от вас. Вдохновляюще.

– Приедет ли Пелагея вас поддержать?

– К сожалению, нет. (Алена Гребенькова)

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