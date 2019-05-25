Илья Воробьев: "Не то что по делу мы проиграли"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги матча 1/2 финала чемпионата мира-2019 против Финляндии (0:1).

- Надо было заносить шайбу на пятак, - сказал Воробьев. - Если она в чистую не шла. Финны ложились под шайбу. Хотелось бы больше бросков. Не то что по делу мы проиграли, но игра шла до одного гола. Мы его пропустили. Финны вышли кусаться, биться. Мы этого ожидали. (Игорь Еронко)

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