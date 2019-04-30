Нападающий клуба НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук будет капитаном сборной России по хоккею на чемпионате мира, сообщает твиттер ФХР.

Ассистентами капитана будут форварды "Вашингтона" Александр Овечкин и "Питтсбурга" Евгений Малкин, а также нападающий СКА Сергей Плотников.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Словакии. Сборная России сыграет на групповом турнире с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

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