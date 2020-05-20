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Чемпионат мира

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Россия на ЧМ-2021 по хоккею будет играть в Минске

10:26
Сборная России. Фото Reuters
Сборная России. Фото Reuters
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) на официальном сайте опубликовала новый состав групп на чемпионате мира 2021 года. Сборную России поменяли местами с командой Канады, и она будет проводить матчи в Минске (Белоруссия), а не Риге (Латвия).

Сборная России сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. В группу B попали Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия и Казахстан.

Турнир должен пройти с 7 по 23 мая. Чемпионат мира-2020 в Швейцарии был отменен из-за пандемии коронавируса.

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