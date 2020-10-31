Доклад о готовности Минска и Риги провести ЧМ-2021 рассмотрят в середине ноября

Заседание Международной федерации хоккея (ИИХФ), на котором будет представлен доклад о готовности проведения чемпионата мира-2021 в Минске (Белоруссия) и Риге (Латвия), состоится 16 октября.

— ИИХФ проводит консультации с квалифицированными экспертами, представляющими службы безопасности, медицинские и спортивные организации, — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ИИХФ. — Эксперты, с которыми мы консультируемся, держатся в секрете, — говорится в сообщении. — На основе результатов предстоящего анализа рисков и рекомендаций этих экспертов ИИХФ подготовит вывод, который будет представлен совету на его ноябрьском заседании. Заседание пройдет ориентировочно 16 ноября в онлайн-формате.

ЧМ-2021 в Минске и Риге должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года.