Александр Самонов: «Качественно играть надо во всех матчах ЧМ, и это главное»

Вратарь сборной России Александр Самонов после второй тренировки в Риге перед чемпионатом мира рассказал, как концентрируется перед важным турниром.

«Перед чемпионатом мира стараюсь обходиться без лишних, ненужных мыслей. Сконцентрирован на том, чтобы помогать команде, давать ей шанс на победу. Буду стараться и делать все возможное ради этого. Качественно играть надо во всех матчах, и это главное. У нашей сборной есть международный опыт, ребята знают, что такое хоккей на уровне сборных. На чемпионате мира, конечно, сложнее, чем на Евротуре. Но надо стараться и выдавать свой максимум в каждом матче. Наверное, это принесет результат.

Болельщикам пожелаю терпения и веры в сборную России. Верьте в нас! Что бы ни случилось, мы всегда будем биться. До последней секунды. В каждом матче. Только через это приходит результат", — цитирует пресс-служба ФХР Самонова.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В стартовый день турнира россияне встретятся с чехами.