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Галимов рассказал, как сборная России ездит в форме на тренировки в Риге

06:19
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Нападающий сборной России Эмиль Галимов рассказал, как прошло время на карантине после приезда в Ригу на чемпионат мира. Также он отметил, что команда ездит на тренировки в экипировке.

«Время на карантине прошло нормально, у нас были тренировки по зуму. Чувствуем себя отлично. Тренировки онлайн — не самая обычная ситуация, но все ребята подстроились. Нам написали, во сколько мы должны быть готовыми зайти в зум, подготовить инвентарь. Спортивные роллы, мячи, резинки — все это у нас было в номерах. Опыт необычный, но прикольный.

После карантина мы успели дважды потренироваться. Поработали над тактикой, над большинством. В целом, у нас все в спокойном режиме, готовимся к играм. Что касается льда, то мы катались на двух аренах, лед везде разный. Сегодня добирались до ледового дворца на автобусе, уже полностью в форме. Немного неудобно, но ничего страшного. Сразу вспоминаешь детство — так часто бывало. Даже когда играл в Ярославле за команду мастеров, доводилось так ездить на тренировочную арену в Суздалку, когда на главной были концерты.

Думаю, что пассажиры соседних автобусов были удивлены больше нас — сидят хоккеисты, в шлемах, с клюшками... Думали, наверное, «Ребята, вы как, в порядке?» — цитирует пресс-служба ФХР Галимова.

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/79233/

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею перед чемпионатом мира 2021: подготовка команды к турниру в Риге (Латвия), состав