«А во Францию, где демонстрации и убийства, они поедут?» Олимпийский чемпион жестко о лишении Белоруссии ЧМ-2021

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал «СЭ» новость о том, что Минск лишился права на проведение ЧМ-2021 по хоккею. Турнир изначально должен был пройти в Минске и Риге, но из-за ситуации в Белоруссии было решено лишить ее права проведения турнира.

— Этого стоило ожидать. Политика — страшная вещь, очень плохо, что она вмешивается в спорт, — сказал Кожевников. — Хотя спорт стал частью политики, но не до такой же степени. Кто-то пишет, что он не поехал бы в Минск, латыши тоже выступают. А во Францию, где идут демонстрации и убийства, они поедут? Поедут, это чистая ангажированная политика. В Америку поедут? Поедут.

— А в Россию могут потенциально поехать?

-Дай Бог, чтобы к нам. Они знают, что Россия проводит все турниры на самом высочайшем уровне. Но там будут рожки торчать дьявольские у Англии и у американцев. Они, естественно, будут против. Будем показывать свою силу и мощь в отношении проведения чемпионатов и всего подобного, что связано со спортом.

(Екатерина Звенигородская)