7 лет одному из самых стыдных поражений сборной России на чемпионатах мира. Тогда мы проиграли Франции
7 лет назад, 9 мая 2013 года сборная России потерпела сенсационное поражение от сборной Франции (1:2) в матче группового турнира чемпионата мира.
Россия открыла счет во втором периоде благодаря Александру Пережогину, но к концу периода уже уступала — у французов отличились Дамьен Флери и Антуан Руссель.
Несмотря на все старания, изменить счет наша сборная не смогла.
— Сложно объяснить такое поражение, — сказал после игры главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов.
#OnThisDay in 2013, @Hockey_FRA picked up an amazing 2-1 victory over @russiahockey thanks to goals by @Rous_ant and @Damienfleury10 #IIHFWorlds pic.twitter.com/RfAZ4FenYA— IIHF (@IIHFHockey) May 9, 2020
На том турнире Россия дошла до четвертьфинала, где разгромно проиграла США (3:8). Французы, в свою очередь, не смогли попасть в плей-офф.