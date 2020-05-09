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7 лет одному из самых стыдных поражений сборной России на чемпионатах мира. Тогда мы проиграли Франции

13:58
Сборная Франции забрасывает первую шайбу в ворота сборной России. Фото "СЭ"
Сборная Франции забрасывает первую шайбу в ворота сборной России. Фото "СЭ"
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7 лет назад, 9 мая 2013 года сборная России потерпела сенсационное поражение от сборной Франции (1:2) в матче группового турнира чемпионата мира.

Россия открыла счет во втором периоде благодаря Александру Пережогину, но к концу периода уже уступала — у французов отличились Дамьен Флери и Антуан Руссель.

Несмотря на все старания, изменить счет наша сборная не смогла.

— Сложно объяснить такое поражение, — сказал после игры главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов.

На том турнире Россия дошла до четвертьфинала, где разгромно проиграла США (3:8). Французы, в свою очередь, не смогли попасть в плей-офф.

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