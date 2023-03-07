В «Югре» назвали причины поражения команды в плей-офф ВХЛ

Генеральный директор «Югры» Василий Филипенко ответил на вопрос, сказалось ли на поражении команды в плей-офф ВХЛ отсутствие сотрудничества с одним из клубов КХЛ.

«Когда мы выигрывали Кубок Петрова, мы точно так же рассчитывали только на свои силы. Сотрудничество идет на пользу только чистому фарм-клубу. Это полезно и выгодно с точки зрения подготовки хоккеистов. У нас уже был опыт работы с клубом КХЛ [«Авангардом»], не скажу, что он дал нам какие-то преимущества. Очень больно и печально выбывать после первого раунда. Причин несколько — начиная от банального невезения и заканчивая тем, что лидеры, на кого возлагались такие функции, не смогли выполнить задачу», — приводит ТАСС слова Филипенко.

В первом раунде плей-офф ВХЛ «Югра» уступила «Горняку-УГМК» в серии со счетом 2-4.