«Рубин» одержал третью победу на старте сезона ВХЛ
Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата ВХЛ. «Рубин» переиграл «Торпедо» из Усть-Каменогорска (2:1), «Номад» одолел «Ермак» (3:2).
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«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Рубин» (Тюмень) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Голы: Кравченко — 3, 25:27 — 0:1. Петриков — 2 (Ячменев), 43:28 — 0:2. Таратунин — 1 (Шестаков, Савицкий), 49:47 — 1:2.
Вратари: Перевозчиков (59:24) — Назаров.
Судьи: Заболотнев, Шерер.
9 сентября. Усть-Каменогорск. ДС им. Б. Александрова.
«Номад» (Нур-Султан) — «Ермак» (Ангарск) — 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)
Голы: Жайлауов — 1 (Яковлев, Гурин), 33:23 — 1:0. Александров — 1 (бол., Пелевин, Муравьев), 37:50 — 2:0. Воробьев — 1 (бол., Раенко, Ложкин), 46:20 — 2:1. Гатиятов — 1, 50:52 — 3:1. Ахияров — 1, 58:34 — 3:2.
Вратари: Кудрявцев — Никитин (55:44 — 56:24, 56:56 — 58:34, 58:52 — 59:23).
Судьи: Гордиенко, Максимов.
9 сентября. Нур-Султан. МЛД «Барыс-Арена».
«Сарыарка» (Караганда) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 3:4 (1:1, 1:0, 1:3)
Голы: Лыпкань — 1 (Крутий), 1:23 — 1:0. Пилипенко — 3 (Берлев, Сигарев), 10:16 — 1:1. Марушев — 1 (Сиксна, Никулин), 26:57 — 2:1. Борисевич — 1 (Голоднюк), 45:56 — 3:1. Арсенюк — 1 (Лекомцев), 46:23 — 3:2. Махановский — 1 (Лекомцев, Акмальдинов), 48:40 — 3:3. Митрофанов — 2 (Веревкин), 56:49 — 3:4.
Вратари: Бояркин (59:17) — Волков.
Судьи: Батурин, Мочалов.
9 сентября. Караганда. Ледовый дворец «Караганды-Арена».
«Химик» (Воскресенск) — «Рязань» (Рязань) — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
Голы: Мухин — 1 (Зюзякин, Глебов), 10:02 — 1:0. Чернов — 1 (Воронин), 23:14 — 1:1. Шашков — 1 (Котляревский), 25:09 — 2:1. Шакуров — 1, 58:26 — 2:2. Губин — 1 (бол., Глебов), 63:38 — 3:2.
Вратари: Трушков (63:00 — 63:38) — Большаков.
Судьи: Андрианов, Цицаров.
9 сентября. Воскресенск. ЛДС «Подмосковье».
«Звезда» (Чехов) — «Барс» (Казань) — 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)
Голы: Лапин — 1 (Силаев), 5:30 — 1:0. Кара — 1 (Елисеев), 30:57 — 1:1. Соркин — 1 (Ибрагимов, Комиссаров), 40:39 — 2:1. Лапин — 2 (бол., Ибрагимов, Силаев), 41:57 — 3:1. Лапин — 3 (Ибрагимов, Воронков), 44:21 — 4:1. Лапин — 4, 46:29 — 5:1.
Вратари: Самойлов — Мифтахов (Голубев, 44:32).
Судьи: Колонутов, Черезов.
9 сентября. Москва. ЛДС ЦСКА.