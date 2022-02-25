Овечкин украл «сухарь» у Шестеркина. Но гол капитана не спас «Вашингтон»

Панарин ушел в тень, но сегодня «Рейнджерс» вытащили его партнеры.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Вашингтон» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Зибанежад — 20 (Лафренье, Джонс), 12:57 — 1:0. Лафренье — 11 (Линдгрен), 38:48 — 2:0. Крайдер — 34 (Фокс, Зибанежад), 46:57 — 3:0. Гудроу — 11 (Руни, Ривз), 51:09 — 4:0. Овечкин — 32 (Кузнецов), 58:58 — 4:1.

Вратари: Шестеркин — Самсонов (55:40 — 57:03).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 21 (7+9+5) — 37 (11+9+17).

Наши: Панарин (18.05/0/0) — Кузнецов (20.46/5/0), Овечкин (20.09/5/-1), Орлов (19.21/1/-1).

25 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Матч «Вашингтона» и «Рейнджерс» — настоящая русская классика НХЛ и встреча двух самых популярных в России заокеанских команд. Илья Самсонов, оставшийся после травмы Витека Ванечека безальтернативным основным вратарем, против претендента на «Везину» Игоря Шестеркина. Александр Овечкин против Артемия Панарина.

В феврале капитан «Кэпиталз» забросил только две шайбы в пяти матчах. Сегодня Александр улучшил статистику и приблизился к великому Яромиру Ягру в снайперской гонке до четырех голов. 62 секунды отделили Шестеркина от заслуженного «сухаря» — но пропущенная шайба не обесценила вклад в командный успех.

Перед важным матчем с конкурентом по Столичному дивизиону «Вашингтон» получил недельную паузу. Приятной новостью для болельщиков «Кэпиталз» стало возвращение Ти Джея Оши, который в этом сезоне вышел на лед только в 18 играх. «Рейнджерс» после тяжелой победы над «Оттавой» (2:1) отдыхали четыре дня. Видимо, сохранить лучший игровой тонус удалось ньюйоркцам. Противоречивая статистика по броскам (11-7 в пользу «Вашингтона») не отражает реального положения дел. Команда Жерара Галлана атаковала опаснее и создала больше моментов у ворот Самсонова. С одним из бросков Илья не справился. Мика Зибанежад щелчком в касание запустил шайбу низом, но вратарь не успел во время опуститься на колени и сыграть щитками или клюшкой.

Второй период «Вашингтон» начал в большинстве. Удаление Строума казалось отличной возможностью сравнять счет. Тем более с возвращением Оши у Питера Лавиолетта добавилось опций в формате «пять на четыре». Впрочем, долго разыгрывать шайбу не получилось — скоро в штрафной бокс отправился Овечкин, уравнявший составы. Со второго отрезка у Игоря Шестеркина прибавилось работы. К воротам прорывался Гарнет Хэтэуэй — россиянин с легкостью остановил форварда «Кэпс». С дальней дистанции бросал Дмитрий Орлов, опасно вылезал на ворота Евгений Кузнецов.

Большинство «Вашингтона» — головная боль Лавиолетта перед плей-офф. «Кэпиталз» реализуют только 16 процентов попыток. Этот показатель хуже, чем у «Оттавы», «Нью-Джерси» и «Баффало». Причем подбор исполнителей у «Кэпиталз» намного ярче. Сегодня Овечкин и компания не использовали четыре удаления «Рейнджерс». Мало того, что моментов у ворот Шестеркина почти не возникало, так еще и «Кэпиталз» позволяли соперникам убегать в лихие контратаки. Ньюйоркцы во втором отрезке продолжили идти по графику «один гол за период». На 39-й минуте отличился Алекс Лафренье, подставивший клюшку под бросок Райана Линдгрена.

На спасение у «Вашингтона» оставался целый период, но Крис Крайдер и Барклай Гудроу окончательно похоронили надежды «Кэпиталз» на камбэк. Немалая заслуга в этом и у Игоря Шестеркина. Крутые спасения голкипера публика «Мэдисон Сквер Гардена» встречала захватывающим дух скандированием «Игорь, Игорь!». Четвертый «сухарь» в сезоне у голкипера украл Александр Овечкин. За 62 секунды до сирены форварда «Кэпиталз» оставили одного перед воротами — и Ови не промахнулся. Справедливости ради, как минимум один гол «Вашингтон» сегодня заслужил.

Ну и как Овечкин мог уйти без гола в знаменательный для себя день? Капитан «Вашингтона» достиг исторического рубежа и провел 1248-й матч в НХЛ, сравнявшись по этому показателю с Сергеем Федоровым. Впереди только защитник Сергей Гончар (1301) и нападающий Алексей Ковалев (1316). Впрочем, для «Кэпиталз» шайба Александра — слабое утешение. «Столичные» почти в два раза перебросали соперника (37-21), но отдали важные два очка конкуренту по дивизиону. И если Овечкин с Кузнецовым (у Евгения — ассист) действовали эффективнее Артемия Панарина, который сегодня ушел в тень, то Шестеркин вчистую переиграл Самсонова и стремительно движется к первой «Везине» в карьере.