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Сегодня, 06:43

Овечкин украл «сухарь» у Шестеркина. Но гол капитана не спас «Вашингтон»

«Рейнджерс» обыграл «Вашингтон» в матче НХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
25 февраля. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон» — 4:1.
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Панарин ушел в тень, но сегодня «Рейнджерс» вытащили его партнеры.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Вашингтон» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Голы: Зибанежад — 20 (Лафренье, Джонс), 12:57 — 1:0. Лафренье — 11 (Линдгрен), 38:48 — 2:0. Крайдер — 34 (Фокс, Зибанежад), 46:57 — 3:0. Гудроу — 11 (Руни, Ривз), 51:09 — 4:0. Овечкин — 32 (Кузнецов), 58:58 — 4:1.
Вратари: Шестеркин — Самсонов (55:40 — 57:03).
Штраф: 12 — 8.
Броски: 21 (7+9+5) — 37 (11+9+17).
Наши: Панарин (18.05/0/0) — Кузнецов (20.46/5/0), Овечкин (20.09/5/-1), Орлов (19.21/1/-1).
25 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Матч «Вашингтона» и «Рейнджерс» — настоящая русская классика НХЛ и встреча двух самых популярных в России заокеанских команд. Илья Самсонов, оставшийся после травмы Витека Ванечека безальтернативным основным вратарем, против претендента на «Везину» Игоря Шестеркина. Александр Овечкин против Артемия Панарина.

В феврале капитан «Кэпиталз» забросил только две шайбы в пяти матчах. Сегодня Александр улучшил статистику и приблизился к великому Яромиру Ягру в снайперской гонке до четырех голов. 62 секунды отделили Шестеркина от заслуженного «сухаря» — но пропущенная шайба не обесценила вклад в командный успех.

Перед важным матчем с конкурентом по Столичному дивизиону «Вашингтон» получил недельную паузу. Приятной новостью для болельщиков «Кэпиталз» стало возвращение Ти Джея Оши, который в этом сезоне вышел на лед только в 18 играх. «Рейнджерс» после тяжелой победы над «Оттавой» (2:1) отдыхали четыре дня. Видимо, сохранить лучший игровой тонус удалось ньюйоркцам. Противоречивая статистика по броскам (11-7 в пользу «Вашингтона») не отражает реального положения дел. Команда Жерара Галлана атаковала опаснее и создала больше моментов у ворот Самсонова. С одним из бросков Илья не справился. Мика Зибанежад щелчком в касание запустил шайбу низом, но вратарь не успел во время опуститься на колени и сыграть щитками или клюшкой.

Второй период «Вашингтон» начал в большинстве. Удаление Строума казалось отличной возможностью сравнять счет. Тем более с возвращением Оши у Питера Лавиолетта добавилось опций в формате «пять на четыре». Впрочем, долго разыгрывать шайбу не получилось — скоро в штрафной бокс отправился Овечкин, уравнявший составы. Со второго отрезка у Игоря Шестеркина прибавилось работы. К воротам прорывался Гарнет Хэтэуэй — россиянин с легкостью остановил форварда «Кэпс». С дальней дистанции бросал Дмитрий Орлов, опасно вылезал на ворота Евгений Кузнецов.

Большинство «Вашингтона» — головная боль Лавиолетта перед плей-офф. «Кэпиталз» реализуют только 16 процентов попыток. Этот показатель хуже, чем у «Оттавы», «Нью-Джерси» и «Баффало». Причем подбор исполнителей у «Кэпиталз» намного ярче. Сегодня Овечкин и компания не использовали четыре удаления «Рейнджерс». Мало того, что моментов у ворот Шестеркина почти не возникало, так еще и «Кэпиталз» позволяли соперникам убегать в лихие контратаки. Ньюйоркцы во втором отрезке продолжили идти по графику «один гол за период». На 39-й минуте отличился Алекс Лафренье, подставивший клюшку под бросок Райана Линдгрена.

На спасение у «Вашингтона» оставался целый период, но Крис Крайдер и Барклай Гудроу окончательно похоронили надежды «Кэпиталз» на камбэк. Немалая заслуга в этом и у Игоря Шестеркина. Крутые спасения голкипера публика «Мэдисон Сквер Гардена» встречала захватывающим дух скандированием «Игорь, Игорь!». Четвертый «сухарь» в сезоне у голкипера украл Александр Овечкин. За 62 секунды до сирены форварда «Кэпиталз» оставили одного перед воротами — и Ови не промахнулся. Справедливости ради, как минимум один гол «Вашингтон» сегодня заслужил.

Ну и как Овечкин мог уйти без гола в знаменательный для себя день? Капитан «Вашингтона» достиг исторического рубежа и провел 1248-й матч в НХЛ, сравнявшись по этому показателю с Сергеем Федоровым. Впереди только защитник Сергей Гончар (1301) и нападающий Алексей Ковалев (1316). Впрочем, для «Кэпиталз» шайба Александра — слабое утешение. «Столичные» почти в два раза перебросали соперника (37-21), но отдали важные два очка конкуренту по дивизиону. И если Овечкин с Кузнецовым (у Евгения — ассист) действовали эффективнее Артемия Панарина, который сегодня ушел в тень, то Шестеркин вчистую переиграл Самсонова и стремительно движется к первой «Везине» в карьере.

Александр Овечкин
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 50 35 15 74
2 Рейнджерс 51 33 18 71
3 Питтсбург 53 31 22 70
4 Вашингтон 53 28 25 65
5 Коламбус 51 27 24 55
6 Айлендерс 46 19 27 45
7 Нью-Джерси 51 18 33 41
8 Филадельфия 51 15 36 40
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 52 35 17 75
2 Тампа-Бэй 50 33 17 72
3 Торонто 51 33 18 70
4 Бостон 50 29 21 62
5 Детройт 52 23 29 52
6 Оттава 50 19 31 43
7 Баффало 52 16 36 40
8 Монреаль 52 12 40 31
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 51 37 14 78
2 Сент-Луис 50 30 20 66
3 Миннесота 49 31 18 65
4 Нэшвилл 51 29 22 62
5 Даллас 50 28 22 58
6 Виннипег 51 22 29 53
7 Чикаго 52 18 34 44
8 Аризона 51 13 38 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 49 30 19 66
2 Вегас 51 29 22 62
3 Лос-Анджелес 51 27 24 61
4 Эдмонтон 51 28 23 59
5 Анахайм 53 25 28 59
6 Ванкувер 52 24 28 54
7 Сан-Хосе 50 22 28 50
8 Сиэтл 53 16 37 36
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2.03
25.02 03:00
Питтсбург – Нью-Джерси
 1 : 6
25.02 03:00
Рейнджерс – Вашингтон
 4 : 1
25.02 03:00
Торонто – Миннесота
 3 : 1
25.02 03:00
Флорида – Коламбус
 3 : 6
25.02 04:30
Нэшвилл – Даллас
 - : -
25.02 06:00
Ванкувер – Калгари
 - : -
25.02 06:00
Сиэтл – Бостон
 - : -
25.02 06:30
Сан-Хосе – Айлендерс
- : -
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И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 52 74
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 51 73
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 73
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 48 36
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 51 35
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 51 34
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 19 1.97
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 33 1.98
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 39 2.03
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