«Вашингтон» без Овечкина насолил команде Малкина. «Питтсбург» снова выпал из зоны плей-офф
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Флорида» — 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)
Голы: Строум — 21 (Уилсон, Протас), 28:51 — 1:0. Верхэге — 41 (Монтур, Барков), 30:56 — 1:1. Экблад — 14 (бол., Райнхарт, Ткачак), 33:47 — 1:2. Уилсон — 10 (Шири, Кузнецов), 36:05 — 2:2. Ткачак — 40, 59:00 — 2:3. Райнхарт — 31 (п.в., Ткачак, Барков), 59:20 — 2:4.
Вратари: Линдгрен — Лион.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 24 (7+14+3) — 37 (10+9+18).
Наши: Алексеев (13.38/0/+1), Кузнецов (18.48/3/-1) — -.
Вашингтон. Capital One Arena.
«Кэпиталз» уже спокойно доигрывают сезон и готовятся к скорому отпуску. «Столичные» одержали всего одну победу в последних десяти матчах и на этот раз дома уступили «Флориде». «Пантерз» ожесточенно борются за место в плей-офф с «Айлендерс» и «Питтсбургом», так что сегодня был тот самый редкий день, когда болельщики «Пингвинз» мечтали о победе «Вашингтона».
Чуда, разумеется, не произошло, к тому же в составе хозяев отсутствовал Александр Овечкин. Форвард пропустил игру из-за травмы верхней части тела и пока ничего не известно о его возвращении. В целом «столичные» выглядели неплохо, но полностью провалили третий период. «Флорида» устроила навал на ворота Чарли Линдгрена и перебросала соперника 18-3.
Несмотря на то, что «пантеры» пока разочаровывают в этом сезоне, команда выдает шикарную концовку чемпионата. Шесть побед подряд на важнейшем отрезке и наличие характера. Если «Флорида» в таком горячем виде залетит в плей-офф, то может даже пошуметь. И, тем более, когда в ее составе есть такие бойцы, как Мэттью Ткачак, который во втором сезоне подряд набирает 100+ очков.
Именно его бросок за минуту до окончания третьего периода стал решающим и принес команде победу. Американец забросил 40-ю шайбу в сезоне и сделал это не без помощи Линдгрена. Эмоции Мэттью уже который раз показывают, что он действительно готов грызть лед и выкладываться по полной. «Флорида» не прогадала с громким обменом Джонатана Юбердо и нового лидера коллектива.
«Тампа» сломалась?
«Оттава» — «Тампа-Бэй» — 7:4 (2:1, 2:2, 3:1)
Голы: Батерсон — 22 (Браннстрем, Дебринкэт), 0:30 — 1:0. Киллорн — 26 (бол., Стэмкос, Хедман), 2:51 — 1:1. Готье — 9 (Гэмбрелл, Сандерсон), 10:57 — 2:1. Браун — 4 (Кастелич, Зуб), 26:21 — 3:1. Хагель — 29 (бол., Стэмкос, Кучеров), 33:38 — 3:2. Хедман — 9 (бол., Кучеров, Стэмкос), 34:06 — 3:3. Дебринкэт — 27 (бол., Пинто, Штюцле), 39:43 — 4:3. Соколов — 1, 42:07 — 5:3. Пойнт — 49 (Хедман, Эйссимонт), 46:01 — 5:4. Кастелич — 7 (Сандерсон), 50:49 — 6:4. Жиру — 32 (п.в., Штюцле, Ткачак), 59:41 — 7:4.
Вратари: Тэлбот — Эллиотт.
Штраф: 10 — 18.
Броски: 40 (8+14+18) — 24 (6+11+7).
Наши: Зуб (20.49/1/+4), Соколов (6.54/3/+2) — Кучеров (19.36/2/-3).
Оттава. Canadian Tire Centre.
А вот соседи «Пантерз» по штату все никак не могут собраться. «Лайтнинг» проиграли третий матч подряд и пропустили в них 19 шайб. Не очень хороший пример того, как нужно подходить к играм плей-офф. На этот раз досталось голкиперу Брайану Эллиотту, который пропустил от «Оттавы» шесть шайб и совершил 33 сейва. В обороне «Тампы» все настолько плохо, что даже Эрик Чернак с радостью помог Егору Соколову забить свой первый гол в НХЛ. Для российского форварда «Сенаторз» это всего третий матч в сезоне за основную команду.
Были в игре «Лайтнинг» и положительные моменты. Три результативные передачи Стивена Стэмкоса, 3 (1+2) очка Виктора Хедмана, очередные пасы от Никиты Кучерова, но этого не хватило даже для того, чтобы перевести встречу в овертайм. Однако Кучерову все равно будет, о чем вспомнить. Никита продлил результативную серию (2+4) до четырех игр и во второй раз в карьере достиг отметки в 80 передач в регулярке НХЛ.
В составе «Тампы» отсутствовал Михаил Сергачев. Защитник готовится стать отцом, поэтому клуб дал возможность игроку побыть в этот момент с женой. Хороший знак перед плей-офф, но «молниям» пора уже как-то собраться и наладить игру в защите. Сделать в один момент это практически невозможно. Пока нет уверенности в том, что «Лайтнинг» сумеют так быстро преобразиться.
Канадский робот
«Сан-Хосе» — «Эдмонтон» — 1:6 (1:2, 0:2, 0:2)
Голы: Нюджент-Хопкинс — 37 (Хаймэн, Макдэвид), 5:46 — 0:1. Гертл — 22 (Петерсон), 7:03 — 1:1. Макдэвид — 63 (Фогеле), 18:16 — 1:2. Хаймэн — 36 (Экхольм, Бушар), 30:05 — 1:3. Райан — 13 (мен., Нюджент-Хопкинс), 39:53 — 1:4. Броберг — 1 (Драйзайтль, Райан), 49:48 — 1:5. Макдэвид — 64 (Нюджент-Хопкинс, Бушар), 54:36 — 1:6.
Вратари: Раймер — Скиннер.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 23 (10+7+6) — 36 (11+9+16).
Наши: Свечников (14.05/2/-1) — Костин (10.45/0/0).
Сан-Хосе. SAP Center.
Что может быть интересного в матче между «Сан-Хосе» и «Эдмонтоном», где «Ойлерз» вынесли соперника со счетом 6:1? Конечно же, очередные достижения Коннора Макдэвида. Канадец отметился дублем, отдал голевую передачу и стал первым хоккеистом в лиге после Марио Лемье, который набрал 150 очков в регулярке. Только шесть игроков в истории НХЛ достигали такой планки — Уэйн Гретцки (9 раз), Марио Лемье (4), Стив Айзерман, Фил Эспозито и Берни Николлс (по 1). У «Эдмонтона» осталось еще два матча, так что для Макдэвида это еще не предел.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|79
|50
|29
|109
|2
|Нью-Джерси
|80
|50
|30
|108
|3
|Рейнджерс
|80
|47
|33
|106
|4
|Айлендерс
|80
|41
|39
|91
|5
|Питтсбург
|80
|40
|40
|90
|6
|Вашингтон
|79
|34
|45
|77
|7
|Филадельфия
|79
|29
|50
|71
|8
|Коламбус
|79
|24
|55
|56
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|79
|62
|17
|129
|2
|Торонто
|79
|47
|32
|105
|3
|Тампа-Бэй
|80
|45
|35
|96
|4
|Флорида
|80
|42
|38
|91
|5
|Баффало
|78
|39
|39
|85
|6
|Оттава
|80
|38
|42
|83
|7
|Детройт
|79
|35
|44
|80
|8
|Монреаль
|80
|31
|49
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|78
|48
|30
|102
|2
|Даллас
|79
|44
|35
|102
|3
|Миннесота
|79
|45
|34
|100
|4
|Виннипег
|79
|44
|35
|91
|5
|Нэшвилл
|79
|40
|39
|88
|6
|Сент-Луис
|80
|37
|43
|81
|7
|Аризона
|80
|28
|52
|69
|8
|Чикаго
|79
|25
|54
|56
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|80
|49
|31
|107
|2
|Эдмонтон
|80
|48
|32
|105
|3
|Лос-Анджелес
|80
|45
|35
|100
|4
|Сиэтл
|79
|45
|34
|98
|5
|Калгари
|80
|37
|43
|90
|6
|Ванкувер
|79
|36
|43
|79
|7
|Сан-Хосе
|79
|22
|57
|60
|8
|Анахайм
|79
|23
|56
|57
|9.04
|00:30
|
Аризона – Анахайм
|5 : 4 ОТ
|9.04
|02:00
|
Торонто – Монреаль
|7 : 1
|9.04
|02:00
|
Оттава – Тампа-Бэй
|7 : 4
|9.04
|02:00
|
Вашингтон – Флорида
|2 : 4
|9.04
|02:00
|
Коламбус – Рейнджерс
|0 : 4
|9.04
|02:00
|
Виннипег – Нэшвилл
|2 : 0
|9.04
|02:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|4 : 0
|9.04
|03:00
|
Бостон – Нью-Джерси
|2 : 1
|9.04
|03:00
|
Миннесота – Сент-Луис
|5 : 3
|9.04
|05:00
|
Ванкувер – Калгари
|3 : 2 Б
|9.04
|05:00
|
Сиэтл – Чикаго
|7 : 3
|9.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|3 : 4
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|80
|151
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|78
|124
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|80
|110
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|80
|64
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|79
|57
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|78
|52
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|48
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|37
|2.03
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|34
|2.20