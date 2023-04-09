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Сегодня, 06:50

Как все его ждали! Капризов вернулся после травмы и сыграл впервые за месяц

Андрей Жданюк
Корреспондент
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Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
«Миннесота» прервала неудачную серию.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Сент-Луис» — 5:3 (2:1, 2:0, 1:2)
Голы: Блэй — 9 (Фолк, Врана), 5:19 — 0:1. Хартман — 15 (мен.), 11:17 — 1:1. Стил — 10 (мен., Хартман), 11:37 — 2:1. Годро — 17 (бол., Нюквист, Клингберг), 34:27 — 3:1. Сперджен — 11 (Нюквист, Стил), 39:25 — 4:1. Нейберс — 6 (Шенн, Фолк), 41:11 — 4:2. Бучневич — 26 (Ледди, Капанен), 47:51 — 4:3. Бродин — 3 (п.в.), 58:07 — 5:3.
Вратари: Густавссон — Биннингтон.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 30 (8+12+10) — 40 (18+10+12).
Наши: Капризов (20.26/3/0) — Бучневич (20.34/2/0), Саморуков (13.57/1/-1), Торопченко (13.25/3/0).
9 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

«Миннесота» после трех поражений подряд обыграла на родном льду «Сент-Луис», а помог ей в этом Кирилл Капризов. Нападающий не играл с девятого марта из-за повреждения нижней части тела, но теперь россиянин готов набирать форму к важнейшим матчам. Совсем недавно «дикари» оформили путевку в плей-офф в четвертом сезоне подряд, поэтому наличие Кирилла в составе очень важно для дальнейших перспектив его команды.

«Нам не хватало Кирилла. Очевидно, что он один из лучших игроков в лиге.
Я чувствую, что все сделали шаг вперед и стали прилагать немного больше усилий, чтобы заполнить пробел, возникший с его отсутствием. Мы должны сохранять прежний менталитет и настраиваться на матчи плей-офф», — сказал голкипер Марк-Андре Флери. К сожалению, отличиться сразу же после возвращения Капризов не смог, но за 20 минут на льду он нанес три броска в створ.

Пожалуй, ключевым игровым отрезком в матче стало большинство «Сент-Луиса» в середине первого периода. Мало того, что «Блюз» не реализовали его, так еще и умудрились дважды пропустить. Хозяева за 20 секунд забили два гола и повели в счете. В нынешнем сезоне «Уайлд» забросили 13 шайб в меньшинстве и это повторение клубного рекорда, который был установлен 22 года назад.

После перерыва «Миннесота» отличилась еще дважды и повела с солидным преимуществом 4:1. Однако в третьем периоде хозяева потеряли концентрацию и едва за это не поплатились. «Сент-Луис» за шесть минут отыграл две шайбы, а Павел Бучневич сделал отставание своей команды минимальным. В 61 матче сезона россиянин набрал 67 (26+41) очков и откровенно жаль, что все это не поможет «блюзменам» отложить отпуск.

Несмотря на мощный рывок в третьем периоде гостям не удалось зацепиться за овертайм. Йонас Бродин поставил точку и поразил пустые ворота. «Уайлд» еще предстоит провести три матча перед плей-офф, но настроение команды омрачено очередными новостями из лазарета. На днях стало известно, что из-за повреждения нижней части тела форвард Йоэль Эрикссон Эк пропустит несколько недель и это серьезная потеря для «Миннесоты».

Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Сент-Луис Блюз
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 79 50 29 109
2 Нью-Джерси 80 50 30 108
3 Рейнджерс 80 47 33 106
4 Айлендерс 80 41 39 91
5 Питтсбург 80 40 40 90
6 Вашингтон 79 34 45 77
7 Филадельфия 79 29 50 71
8 Коламбус 79 24 55 56
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 79 62 17 129
2 Торонто 79 47 32 105
3 Тампа-Бэй 80 45 35 96
4 Флорида 80 42 38 91
5 Баффало 78 39 39 85
6 Оттава 80 38 42 83
7 Детройт 79 35 44 80
8 Монреаль 80 31 49 68
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 79 44 35 102
2 Колорадо 77 47 30 100
3 Миннесота 79 45 34 100
4 Виннипег 79 44 35 91
5 Нэшвилл 79 40 39 88
6 Сент-Луис 80 37 43 81
7 Аризона 80 28 52 69
8 Чикаго 79 25 54 56
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 80 49 31 107
2 Эдмонтон 80 48 32 105
3 Лос-Анджелес 79 45 34 100
4 Сиэтл 79 45 34 98
5 Калгари 80 37 43 90
6 Ванкувер 79 36 43 79
7 Сан-Хосе 79 22 57 60
8 Анахайм 79 23 56 57
Результаты / календарь
30.03
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11.04
12.04
13.04
14.04
9.04 00:30
Аризона – Анахайм
 5 : 4 ОТ
9.04 02:00
Торонто – Монреаль
 7 : 1
9.04 02:00
Оттава – Тампа-Бэй
 7 : 4
9.04 02:00
Вашингтон – Флорида
 2 : 4
9.04 02:00
Коламбус – Рейнджерс
0 : 4
9.04 02:00
Виннипег – Нэшвилл
 2 : 0
9.04 02:30
Айлендерс – Филадельфия
 4 : 0
9.04 03:00
Бостон – Нью-Джерси
 2 : 1
9.04 03:00
Миннесота – Сент-Луис
 5 : 3
9.04 05:00
Ванкувер – Калгари
 3 : 2 Б
9.04 05:00
Сиэтл – Чикаго
 7 : 3
9.04 05:30
Лос-Анджелес – Колорадо
 3 : 4
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 80 151
Леон Драйзайтль

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Эдмонтон

 78 124
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 80 110
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 80 64
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 79 57
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 77 52
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 48 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 37 2.03
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 34 2.20
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