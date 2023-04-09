Как все его ждали! Капризов вернулся после травмы и сыграл впервые за месяц

«Миннесота» прервала неудачную серию.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Сент-Луис» — 5:3 (2:1, 2:0, 1:2)

Голы: Блэй — 9 (Фолк, Врана), 5:19 — 0:1. Хартман — 15 (мен.), 11:17 — 1:1. Стил — 10 (мен., Хартман), 11:37 — 2:1. Годро — 17 (бол., Нюквист, Клингберг), 34:27 — 3:1. Сперджен — 11 (Нюквист, Стил), 39:25 — 4:1. Нейберс — 6 (Шенн, Фолк), 41:11 — 4:2. Бучневич — 26 (Ледди, Капанен), 47:51 — 4:3. Бродин — 3 (п.в.), 58:07 — 5:3.

Вратари: Густавссон — Биннингтон.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 30 (8+12+10) — 40 (18+10+12).

Наши: Капризов (20.26/3/0) — Бучневич (20.34/2/0), Саморуков (13.57/1/-1), Торопченко (13.25/3/0).

9 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

«Миннесота» после трех поражений подряд обыграла на родном льду «Сент-Луис», а помог ей в этом Кирилл Капризов. Нападающий не играл с девятого марта из-за повреждения нижней части тела, но теперь россиянин готов набирать форму к важнейшим матчам. Совсем недавно «дикари» оформили путевку в плей-офф в четвертом сезоне подряд, поэтому наличие Кирилла в составе очень важно для дальнейших перспектив его команды.

«Нам не хватало Кирилла. Очевидно, что он один из лучших игроков в лиге.

Я чувствую, что все сделали шаг вперед и стали прилагать немного больше усилий, чтобы заполнить пробел, возникший с его отсутствием. Мы должны сохранять прежний менталитет и настраиваться на матчи плей-офф», — сказал голкипер Марк-Андре Флери. К сожалению, отличиться сразу же после возвращения Капризов не смог, но за 20 минут на льду он нанес три броска в створ.

Пожалуй, ключевым игровым отрезком в матче стало большинство «Сент-Луиса» в середине первого периода. Мало того, что «Блюз» не реализовали его, так еще и умудрились дважды пропустить. Хозяева за 20 секунд забили два гола и повели в счете. В нынешнем сезоне «Уайлд» забросили 13 шайб в меньшинстве и это повторение клубного рекорда, который был установлен 22 года назад.

После перерыва «Миннесота» отличилась еще дважды и повела с солидным преимуществом 4:1. Однако в третьем периоде хозяева потеряли концентрацию и едва за это не поплатились. «Сент-Луис» за шесть минут отыграл две шайбы, а Павел Бучневич сделал отставание своей команды минимальным. В 61 матче сезона россиянин набрал 67 (26+41) очков и откровенно жаль, что все это не поможет «блюзменам» отложить отпуск.

Несмотря на мощный рывок в третьем периоде гостям не удалось зацепиться за овертайм. Йонас Бродин поставил точку и поразил пустые ворота. «Уайлд» еще предстоит провести три матча перед плей-офф, но настроение команды омрачено очередными новостями из лазарета. На днях стало известно, что из-за повреждения нижней части тела форвард Йоэль Эрикссон Эк пропустит несколько недель и это серьезная потеря для «Миннесоты».