Как все его ждали! Капризов вернулся после травмы и сыграл впервые за месяц
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Сент-Луис» — 5:3 (2:1, 2:0, 1:2)
Голы: Блэй — 9 (Фолк, Врана), 5:19 — 0:1. Хартман — 15 (мен.), 11:17 — 1:1. Стил — 10 (мен., Хартман), 11:37 — 2:1. Годро — 17 (бол., Нюквист, Клингберг), 34:27 — 3:1. Сперджен — 11 (Нюквист, Стил), 39:25 — 4:1. Нейберс — 6 (Шенн, Фолк), 41:11 — 4:2. Бучневич — 26 (Ледди, Капанен), 47:51 — 4:3. Бродин — 3 (п.в.), 58:07 — 5:3.
Вратари: Густавссон — Биннингтон.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 30 (8+12+10) — 40 (18+10+12).
Наши: Капризов (20.26/3/0) — Бучневич (20.34/2/0), Саморуков (13.57/1/-1), Торопченко (13.25/3/0).
9 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
«Миннесота» после трех поражений подряд обыграла на родном льду «Сент-Луис», а помог ей в этом Кирилл Капризов. Нападающий не играл с девятого марта из-за повреждения нижней части тела, но теперь россиянин готов набирать форму к важнейшим матчам. Совсем недавно «дикари» оформили путевку в плей-офф в четвертом сезоне подряд, поэтому наличие Кирилла в составе очень важно для дальнейших перспектив его команды.
«Нам не хватало Кирилла. Очевидно, что он один из лучших игроков в лиге.
Я чувствую, что все сделали шаг вперед и стали прилагать немного больше усилий, чтобы заполнить пробел, возникший с его отсутствием. Мы должны сохранять прежний менталитет и настраиваться на матчи плей-офф», — сказал голкипер Марк-Андре Флери. К сожалению, отличиться сразу же после возвращения Капризов не смог, но за 20 минут на льду он нанес три броска в створ.
Пожалуй, ключевым игровым отрезком в матче стало большинство «Сент-Луиса» в середине первого периода. Мало того, что «Блюз» не реализовали его, так еще и умудрились дважды пропустить. Хозяева за 20 секунд забили два гола и повели в счете. В нынешнем сезоне «Уайлд» забросили 13 шайб в меньшинстве и это повторение клубного рекорда, который был установлен 22 года назад.
После перерыва «Миннесота» отличилась еще дважды и повела с солидным преимуществом 4:1. Однако в третьем периоде хозяева потеряли концентрацию и едва за это не поплатились. «Сент-Луис» за шесть минут отыграл две шайбы, а Павел Бучневич сделал отставание своей команды минимальным. В 61 матче сезона россиянин набрал 67 (26+41) очков и откровенно жаль, что все это не поможет «блюзменам» отложить отпуск.
Несмотря на мощный рывок в третьем периоде гостям не удалось зацепиться за овертайм. Йонас Бродин поставил точку и поразил пустые ворота. «Уайлд» еще предстоит провести три матча перед плей-офф, но настроение команды омрачено очередными новостями из лазарета. На днях стало известно, что из-за повреждения нижней части тела форвард Йоэль Эрикссон Эк пропустит несколько недель и это серьезная потеря для «Миннесоты».
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|39
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|40
|40
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|В
|П
|О
|1
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|129
|2
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|79
|47
|32
|105
|3
|Тампа-Бэй
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|45
|35
|96
|4
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|42
|38
|91
|5
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|39
|39
|85
|6
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|38
|42
|83
|7
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|35
|44
|80
|8
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|31
|49
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|79
|44
|35
|102
|2
|Колорадо
|77
|47
|30
|100
|3
|Миннесота
|79
|45
|34
|100
|4
|Виннипег
|79
|44
|35
|91
|5
|Нэшвилл
|79
|40
|39
|88
|6
|Сент-Луис
|80
|37
|43
|81
|7
|Аризона
|80
|28
|52
|69
|8
|Чикаго
|79
|25
|54
|56
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|80
|49
|31
|107
|2
|Эдмонтон
|80
|48
|32
|105
|3
|Лос-Анджелес
|79
|45
|34
|100
|4
|Сиэтл
|79
|45
|34
|98
|5
|Калгари
|80
|37
|43
|90
|6
|Ванкувер
|79
|36
|43
|79
|7
|Сан-Хосе
|79
|22
|57
|60
|8
|Анахайм
|79
|23
|56
|57
|9.04
|00:30
|
Аризона – Анахайм
|5 : 4 ОТ
|9.04
|02:00
|
Торонто – Монреаль
|7 : 1
|9.04
|02:00
|
Оттава – Тампа-Бэй
|7 : 4
|9.04
|02:00
|
Вашингтон – Флорида
|2 : 4
|9.04
|02:00
|
Коламбус – Рейнджерс
|0 : 4
|9.04
|02:00
|
Виннипег – Нэшвилл
|2 : 0
|9.04
|02:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|4 : 0
|9.04
|03:00
|
Бостон – Нью-Джерси
|2 : 1
|9.04
|03:00
|
Миннесота – Сент-Луис
|5 : 3
|9.04
|05:00
|
Ванкувер – Калгари
|3 : 2 Б
|9.04
|05:00
|
Сиэтл – Чикаго
|7 : 3
|9.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|3 : 4
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|80
|151
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|78
|124
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|80
|110
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|80
|64
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|79
|57
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|77
|52
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|48
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|37
|2.03
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|34
|2.20