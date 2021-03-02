Российский нападающий забил первый гол в сезоне. Еще недавно клуб хотел от него отказаться
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Калгари» — 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)
Голы: Анисимов — 1 (Штюцле), 26:22 — 1:0. Батерсон — 8 (Норрис, Штюцле), 28:26 — 2:0. Лучич — 6 (бол., Баклунд), 30:20 — 2:1. Батерсон — 9, 31:44 — 3:1. Уайт — 6 (п.в.), 56:19 — 4:1. Дадонов — 7 (Шабо, Зайцев), 57:47 — 5:1. Вратари: Мюррей — Риттих (56:13 — 56:19). Штраф: 8 — 4. Броски: 36 (7+22+7) — 28 (12+6+10). Наши: Анисимов (7.44/1/+1), Дадонов (14.21/3/+1), Зайцев (23.18/1/+2), Зуб (16.50/0/+1) — Нестеров (13.44/0/-2).
2 марта. Оттава. Canadian Tire Centre.
«Оттава» сегодня в третий раз подряд встречалась с «Калгари» и одержала вторую победу. Артем Анисимов в этих трех матчах набрал 2 (1+1) очка, а сегодня забил своей первый гол в сезоне.
Однако говорить о том, что дела у Артема полноценно нормализовались, пока не приходится. Прошлый месяц для нападающего выдался непростым. В феврале он сыграл всего в пяти матчах и даже побывал на драфте отказов. Канадские болельщики часто критикуют Анисимова и ждут от него лучшей игры. Контракт россиянина с зарплатой 4,55 миллиона долларов рассчитан до конца нынешнего сезона, и пока слабо верится, что игрок останется в команде. Да и найти работу в НХЛ будет не так просто.
Тем не менее, сегодня Анисимов провел неплохой матч, отыграв в четвертом звене. Нападающий открыл счет, а помог ему в этом немецкий форвард Тим Штюцле. Лидер сборной Германии на предыдущем МЧМ привыкает к реалиям НХЛ и уже набрал 14 (5+9) очков.
Продолжил чудить голкипер «Калгари» Давид Риттих. Тот самый, который совсем недавно бился головой об стену. Посмотрите на его ошибку. Ей уверенно воспользовался Дрейк Батерсон, забивший в шестом матче подряд. Именно он сегодня признан первой звездой матча.
В самой концовке удалось отметиться и Евгению Дадонову, который набрал первые очки с 15 февраля. Российский защитник Никита Зайцев в этом эпизоде записал на свой счет результативную передачу.
Вратарь «огоньков» Артем Загидулин смотрел за игрой со скамейки и на льду не появился. У его команды не задалось еще на раскатке. То игроки сбивают друг друга с ног, то хотят прибить своего же нападающего Шона Монахана. К счастью, после попадания шайбы в лицо он смог выйти на игру.
Таким образом, «Оттава» одержала четвертую победу в пяти матчах и на сегодняшний день ее трудно назвать главным аутсайдером сезона. У «Сенаторз» даже больше набранных очков, чем у «Баффало» или «Нью-Джерси».
Безголевая серия Свечникова
«Флорида» — «Каролина» — 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)
Голы: Пеши — 3 (бол., Бин, Нечас), 13:35 — 0:1. Ватрано — 7 (Барков, Верхэге), 44:40 — 1:1. Луостаринен — 3 (Марчмент), 56:51 — 2:1. Трочек — 11 (Нидеррайтер, Нечас), 58:27 — 2:2. Нечас — 3 (Ахо, Хэмилтон), 61:59 — 2:3. Вратари: Дриджер — Неделькович (58:16 — 58:27). Штраф: 8 — 8. Броски: 46 (11+11+23+1) — 31 (12+9+9+1). Наши: — - Свечников (20.44/3/0).
2 марта. Майами. BB&T Center.
«Каролина» во втором матче подряд за пределами основного времени обыграла «Флориду» (3:2 ОТ). Команда проявила характер и сумела сравнять счет за полторы минуты до финальной сирены. Винсент Трочек забил своей бывшей команде во второй игре подряд.
В овертайме точку поставил чешский форвард Мартин Нечас. Российский нападающий Андрей Свечников очками не отметился. Он не забивает в пятом матче подряд и за этот отрезок отдал только одну результативную передачу. Сегодня Андрей был близок к успеху, но шайба после его броска угодила в штангу.
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский провел матч в запасе. Судя по всему, тренерский штаб «Пантерз» будет чередовать вратарей после поражений и в следующей игре мы увидим россиянина в старте.
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