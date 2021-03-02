Российский нападающий забил первый гол в сезоне. Еще недавно клуб хотел от него отказаться

Артем Анисимов доказывает, что еще может принести пользу.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Калгари» — 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

Голы: Анисимов — 1 (Штюцле), 26:22 — 1:0. Батерсон — 8 (Норрис, Штюцле), 28:26 — 2:0. Лучич — 6 (бол., Баклунд), 30:20 — 2:1. Батерсон — 9, 31:44 — 3:1. Уайт — 6 (п.в.), 56:19 — 4:1. Дадонов — 7 (Шабо, Зайцев), 57:47 — 5:1. Вратари: Мюррей — Риттих (56:13 — 56:19). Штраф: 8 — 4. Броски: 36 (7+22+7) — 28 (12+6+10). Наши: Анисимов (7.44/1/+1), Дадонов (14.21/3/+1), Зайцев (23.18/1/+2), Зуб (16.50/0/+1) — Нестеров (13.44/0/-2).

2 марта. Оттава. Canadian Tire Centre.

«Оттава» сегодня в третий раз подряд встречалась с «Калгари» и одержала вторую победу. Артем Анисимов в этих трех матчах набрал 2 (1+1) очка, а сегодня забил своей первый гол в сезоне.

Однако говорить о том, что дела у Артема полноценно нормализовались, пока не приходится. Прошлый месяц для нападающего выдался непростым. В феврале он сыграл всего в пяти матчах и даже побывал на драфте отказов. Канадские болельщики часто критикуют Анисимова и ждут от него лучшей игры. Контракт россиянина с зарплатой 4,55 миллиона долларов рассчитан до конца нынешнего сезона, и пока слабо верится, что игрок останется в команде. Да и найти работу в НХЛ будет не так просто.

Тем не менее, сегодня Анисимов провел неплохой матч, отыграв в четвертом звене. Нападающий открыл счет, а помог ему в этом немецкий форвард Тим Штюцле. Лидер сборной Германии на предыдущем МЧМ привыкает к реалиям НХЛ и уже набрал 14 (5+9) очков.

Tim St?tzle ?? Artem Anisimov.



Just a beautiful connection. pic.twitter.com/sHmfrO4p5d — NHL (@NHL) March 2, 2021

Продолжил чудить голкипер «Калгари» Давид Риттих. Тот самый, который совсем недавно бился головой об стену. Посмотрите на его ошибку. Ей уверенно воспользовался Дрейк Батерсон, забивший в шестом матче подряд. Именно он сегодня признан первой звездой матча.

В самой концовке удалось отметиться и Евгению Дадонову, который набрал первые очки с 15 февраля. Российский защитник Никита Зайцев в этом эпизоде записал на свой счет результативную передачу.

Dadonov tips home a Chabot shot and puts out the Flames! #GoSensGo pic.twitter.com/CeKPdbRlME — Everyday Sens (@EverydaySens) March 2, 2021

Вратарь «огоньков» Артем Загидулин смотрел за игрой со скамейки и на льду не появился. У его команды не задалось еще на раскатке. То игроки сбивают друг друга с ног, то хотят прибить своего же нападающего Шона Монахана. К счастью, после попадания шайбы в лицо он смог выйти на игру.

Flames got in one last night pic.twitter.com/nnfmmMf2R8 — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) March 2, 2021

Таким образом, «Оттава» одержала четвертую победу в пяти матчах и на сегодняшний день ее трудно назвать главным аутсайдером сезона. У «Сенаторз» даже больше набранных очков, чем у «Баффало» или «Нью-Джерси».

Безголевая серия Свечникова

«Флорида» — «Каролина» — 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)

Голы: Пеши — 3 (бол., Бин, Нечас), 13:35 — 0:1. Ватрано — 7 (Барков, Верхэге), 44:40 — 1:1. Луостаринен — 3 (Марчмент), 56:51 — 2:1. Трочек — 11 (Нидеррайтер, Нечас), 58:27 — 2:2. Нечас — 3 (Ахо, Хэмилтон), 61:59 — 2:3. Вратари: Дриджер — Неделькович (58:16 — 58:27). Штраф: 8 — 8. Броски: 46 (11+11+23+1) — 31 (12+9+9+1). Наши: — - Свечников (20.44/3/0).

2 марта. Майами. BB&T Center.

«Каролина» во втором матче подряд за пределами основного времени обыграла «Флориду» (3:2 ОТ). Команда проявила характер и сумела сравнять счет за полторы минуты до финальной сирены. Винсент Трочек забил своей бывшей команде во второй игре подряд.

TROCHECK! Vincent Trocheck! Carolina ties it back up in the final two minutes!#LetsGoCanes pic.twitter.com/7z0oKEc5Lt — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 2, 2021

В овертайме точку поставил чешский форвард Мартин Нечас. Российский нападающий Андрей Свечников очками не отметился. Он не забивает в пятом матче подряд и за этот отрезок отдал только одну результативную передачу. Сегодня Андрей был близок к успеху, но шайба после его броска угодила в штангу.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский провел матч в запасе. Судя по всему, тренерский штаб «Пантерз» будет чередовать вратарей после поражений и в следующей игре мы увидим россиянина в старте.