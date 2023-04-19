Кучеров мощно ворвался в плей-офф! Набрал три очка, а его «Тампа» вынесла «Торонто»
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Первый матч
«Торонто» — «Тампа-Бэй» — 3:7 (0:3, 2:3, 1:1)
Голы: Белльмар — 1 (Перри), 1:18 — 0:1. Чирелли — 1 (Хагель), 7:18 — 0:2. Кучеров — 1 (бол., Сергачев, Киллорн), 19:56 — 0:3. О`Райлли — 1 (бол., Таварес, Марнер), 28:06 — 1:3. Нюландер — 1 (бол., Мэттьюс, Марнер), 33:11 — 2:3. Пойнт — 1 (бол., Кучеров, Чирелли), 34:29 — 2:4. Перри — 1 (бол., Колтон), 37:54 — 2:5. Пойнт — 2 (бол., Перри, Кучеров), 39:58 — 2:6. Колтон — 1 (Пербикс, Коул), 46:59 — 2:7. Ярнкрок — 1 (Марнер, Мэттьюс), 48:06 — 3:7.
Вратари: Самсонов (Уолл, 40:00) — Василевский.
Штраф: 15 — 8.
Броски: 31 (10+10+11) — 34 (15+14+5).
Наши: — - Кучеров (20.00/4/0), Сергачев (26.23/3/-1).
Счет в серии: 0-1.
В первом матче одной из самых долгожданных серий первого раунда Кубка Стэнли интриги не получилось. «Тампа» приехала в гости к «Торонто» и превзошла хозяев практически во всех компонентах. «Мэйпл Лифс» долго готовились к старту этого противостояния, но словно ментально перегорели. «Листья» нахватали штрафов, позволили сопернику реализовать четыре большинства, а третий период в этом матче стал почти формальностью.
«Лайтнинг» отличились уже на второй минуте встречи и еще никогда в клубной истории «молнии» не открывали счет голам в розыгрыше плей-офф так быстро. В 2019-м Алексу Киллорну понадобилось на это четыре минуты, а сегодня Пьер-Эдуар Белльмар потратил всего 01:18. Французский ветеран здорово поработал на пятаке, а Илья Самсонов так и не дождался помощи от своих партнеров. На протяжении всей игры для российского голкипера в этом плане ничего не изменилось.
В некоторых эпизодах Самсонову приходилось делать по несколько сэйвов подряд, пока защитники «Торонто» просто наблюдали за происходящим. Именно этим воспользовался Энтони Сирелли, сделав счет на табло 2:0. Хозяева долго не понимали, чем ответить сопернику на прессинг и лишь в концовке первого периода стали чувствовать себя уверенней. «Листья» не стеснялись играть в тело и Никите Кучерову досталось от защитника Джейка Маккейба, но вскоре россиянин ответил на это голом в большинстве.
Ни для кого не секрет, как «Тампа» любит играть по счету. Получив преимущество в три шайбы, гости ожидаемо отдали инициативу сопернику. Однако «Торонто» быстро этим воспользовался и дважды реализовал численный перевес. Свой первый гол в плей-офф за новую команду забил форвард Райан О'Райлли. Бывший капитан «Сент-Луиса» родился недалеко от Торонто, поэтому эта шайба стала для него особенной. Опытный канадец выглядел более заряженным, чем его партнеры.
В целом же лидеры «Мэйпл-Лифс» остались в тени и лишь четвертое звено команды стабильно выглядело уверенно. После гола Уильяма Нюландера в матче появилась интрига, но длилась она недолго. Сперва Брэйден Поинт забил в большинстве с передачи Кучерова, а затем форвард «Торонто» Майкл Бантинг подставил свою команду. Канадец грубо атаковал Эрика Чернака, за что заслуженно получил матч-штраф.
Словацкий защитник не смог продолжить встречу, а всего в матче «Тампа» лишилась троих игроков. Травмы получили еще форвард Майкл Эйссимонт, а также защитник Виктор Хедман. И все же момент с удалением Бантинга стал ключевым, а «молнии» не испытали трудностей даже на фоне кадровых проблем. Сперва в большинстве отличился Кори Перри, а затем на пару с Кучеровым они помогли оформить дубль Поинту. Для Самсонова этот гол стал последним в матче, а воротах появился Джозеф Уолл.
В третьем периоде особой борьбы не получилось. Хозяева смирились с тем, что матч не спасти, а гол Калле Ярнкрока уже ничего не решал. «Тампа» мощно ответила всем критикам, но выводы делать пока слишком рано. По всем прогнозам, серия должна затянуться, а «Торонто» изо всех сил обязан попробовать разорвать заколдованный круг и впервые с 2004 года пройти первый раунд. Шансы и ресурсы для этого есть, просто необходимо наконец-то поверить в собственные силы.
В составе победителей одними из главных героев стали Кучеров и Перри, набравшие по три очка. Никита даже отметился роскошным достижением. Российский форвард в 21-й раз за карьеру в плей-офф НХЛ набрал три очка в матче, что является четвертым результатом за всю историю лиги. По этому показателю он обошел Яромира Ягра. Кучеров не перестает удивлять, с какой легкостью он творит на льду волшебство и пока даже не думает останавливаться.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 1
|0 - 1
|
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
0 - 1
|0 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
0 - 1
|0 - 1
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 1
|0 - 1
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 1
|0 - 1
|
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
1 - 0
|1 - 0
|
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
0 - 1
|0 - 1
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
1 - 0
|1 - 0
|15.04
|02:30
|
Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|19.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|1 : 5
|19.04
|02:30
|
Торонто – Тампа-Бэй
|3 : 7
|19.04
|04:30
|
Вегас – Виннипег
|1 : 5
|19.04
|05:00
|
Колорадо – Сиэтл
|1 : 3
|И
|О
|
|
Анже Копитар
Лос-Анджелес
|1
|4
|
|
Адам Фокс
Рейнджерс
|1
|4
|
|
Кори Перри
Тампа-Бэй
|1
|3
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|1
|2
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|1
|2
|
|
Адриан Кемпе
Лос-Анджелес
|1
|2
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|1
|1.00
|
|
Антти Раанта
Каролина
|1
|1.00
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|1
|1.00