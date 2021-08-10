Российский вратарь должен был стать первым номером «Вашингтона» на долгие годы. Но клуб Овечкина дал ему дешевый контракт всего на сезон

Обзор дня Алексея Шевченко.

Контракт

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин заключил невероятно крутой контракт со своим клубом. По новому соглашению голкипер будет получать в ближайшие 4 года чуть больше 5,6 миллиона долларов. Почему расклад для вратаря фантастический? Совсем недавно в одном из авторитетных североамериканских СМИ рассуждали о том, стоит ли осыпать деньгами Кирилла Капризова. И один из журналистов заметил, что предлагать максимальное соглашение человеку, который провел лишь 55 матчей, это немного странно. Кто знает, не был ли этот сезон случайным всплеском, не забывайте, что и турнир получился не самым объективным, команды играли внутри одного дивизиона, а в плей-офф Капризов ничем своему клубу не помог.

Я к чему. У Шестеркина за спиной лишь 47 матчей, а по цене второго контракта он установил рекорд среди вратарей. Про опыт плей-офф и говорить не приходится — лишь один матч, а в этом сезоне клуб вообще остался без второго этапа. Но «Рейнджерс» все равно насыпал денег столько, что вряд ли сторона голкипера разочарована. Это и показатель того, что во вратаря верят, он на ближайшие как минимум три сезона будет основным. Плюс в заочном споре с Александром Георгиевым победил воспитанник «Спартака».

Сможет ли «унести» Шестеркин такой контракт? Сомнения есть, но не слишком большие. Игорь довольно стабильный вратарь, а то, что команда в этом сезоне не попала в плей-офф, не его вина. При этом голкипер подчеркивает, что очень недоволен нынешним годом, а летом ему придется всерьез поработать над собой. Уверен, что он сделает выводы и постарается по-хорошему удивить партнеров и болельщиков.

Последний шанс

Новый контракт заключил вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов. Бывший голкипер «Металлурга» получит два миллиона долларов, но уже следующим летом столичный клуб будет думать, что делать дальше. Можно легко понять, почему дали так мало, да еще и выписали короткое соглашение. С Ильей не все понятно. То он разбивается на квадроцикле в преддверии плей-офф, то нарушает дисциплину, собираясь со своими одноклубниками в номере, и заражается болезнью, то опаздывает на утреннее собрание и снова попадает в ковид-протокол. При этом Илья очень хороший вратарь.

Год назад в клубе не продлили соглашение с Брэйденом Холтби, решив сделать Самсонова основным, но тут начались выкрутасы. И что делать менеджерам? Они понимают, что у них есть отличный проспект, которому всего 24 года, с тремя «сухарями» за 48 матчей в карьере. Он должен развиваться, обязан стать первым номером на долгие годы, но существуют проблемы с дисциплиной. Напомним, что в свое время Илья едва не вернулся в Россию, так как ему просто надоело играть в «Херши», в том числе и из-за финансового аспекта. Так что Самсонов получил еще один испытательный срок. Выдержит — получит хорошие деньги. Снова подведет — обменяют или отпустят в КХЛ. Российский вратарь наверняка все это понимает и потому согласился на такой скромный контракт. Например, Илья Сорокин же играл за такие деньги в прошлом сезоне за «Айлендерс», хотя у него за плечами вообще не было ни одного матча в Северной Америке.

Переход

Нападающий Кирилл Слепец вырвался из Высшей лиги и подписал двустороннее соглашение со «Спартаком». Еще одна возможность закрепиться на элитном уровне для двукратного чемпиона МХЛ, бронзового призера молодежного чемпионата мира. После мирового первенства 2019 года о нем и заговорили. Слепец, не являясь игроком топ-6, забросил пять шайб в семи матчах и сделал две результативные передачи. Отмечали его скоростные качества, умение играть в обороне, насколько я помню, он в меньшинстве создавал едва ли не больше моментов, чем при игре в равных составах. В том сезоне Кирилл попал на драфт, однако «Каролина» выбрала его лишь в пятом раунде, дав понять, что кое-какие аспекты в игре нападающего не подходят НХЛ. Все игроки, которых выбирают ниже второго раунда, получают аванс, в сущности, начинается лотерея, где невероятно часто выпадает «без выигрыша».

Карьера в России подтвердила, что Кирилл тяжело адаптируется во взрослом хоккее. Совсем не пошло в «Локомотиве», затем был период в ВХЛ, где Слепец тоже не слишком блистал. Да, выдавал крутые матчи, но не слишком часто. Скрытая аренда от «Локомотива» в рижское «Динамо» не принесла больших дивидендов. И хотя Кирилл выглядел о неплохо, летом ему пришлось вернуться в Ярославль. Затем снова Воронеж, а ближе к середине прошлого сезона в «Локомотиве» решили отпустить хоккеиста навсегда. Слепец нашел лишь работу в ВХЛ, поехав в Альметьевск, зато там проявил себя в плей-офф, набрав 10 очков в 13 матчах. Этим летом с поиском работы все было не очень, но все закончилось хорошо. «Спартак» как раз нуждается в игроках для ротации, в третье-четвертое звено. Выше, кажется, Кириллу уже не подняться, что, в принципе, не так и плохо. Но вряд ли на молодежном чемпионате мира, когда Слепец забивал свои памятные суперголы, он мечтал о такой карьере.