Легендарный канадец переписал вечный рекорд! Он так и не выиграл Кубок Стэнли, но вошел в историю

Патрик Марло обошел Горди Хоу и теперь лидирует по сыгранным матчам за всю историю НХЛ.

Канадский Анероид уже практически стал городом-призраком с населением менее ста человек. Однако сегодня у его жителей есть особый повод для гордости. Патрик Марло, который провел там свое детство, сегодня сыграл 1768-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ и по этому показателю вышел на первое место в истории лиги. Игрок, который давно стал олицетворением «Сан-Хосе», перевернул очередную страницу своей потрясающей карьеры, но, скорее всего, эта глава станет последней. К сожалению, счастливого конца в виде выигранного Кубка Стэнли в ней уже практически точно не будет.

Знакомство с Горди Хоу

В 2009 году Патрику удалось лично повидаться со знаменитым Горди Хоу, и тогда он вряд ли думал, что посягнет на рекорд своего легендарного соотечественника. Ту встречу Марло неоднократно вспоминал в прессе, и очевидно, как много она для него значит. «Меня пригласили на Матч звезд, и после какого-то мероприятия я вместе со старшим сыном гонял шайбу в холле. Вдруг из лифта вышел Горди Хоу, взял мини-клюшку и присоединился к нам. Я чуть не расплакался от эмоций. Тогда мой сын не представлял, с кем играет и что вообще происходит. Но с тех пор я ему рассказал эту историю уже несколько сотен раз. Это был невероятный момент», — рассказывал нападающий «Сан-Хосе».

Интересно, что оба форварда родились на юге центральной части Канады, в провинции Саскачеван. Именно поэтому сегодняшний рекорд имеет для Марло особенное значение. Жаль только, что Хоу, ушедший из жизни в 2016 году, не застал этот исторический момент. Было бы здорово увидеть двух таких мастеров, пожимающих друг другу руки. И почему-то кажется, что Мистер Хоккей ни капли не расстроился бы тому, что его рекорд пал.

Объединяет двух канадских нападающих еще и то, что на въезде в их родные города можно увидеть памятные таблички, напоминающие жителям о своих звездных земляках. Марло вырос на ферме и всегда тепло отзывался о месте, где впитывал любовь к хоккею. «Здесь очень тихо, и ты постоянно сам по себе. Соседей совсем не видно. Не думаю, что обменял бы все это на возможность жить в большом городе. Но я не знаю, смогу ли провести здесь всю свою жизнь», — говорил Патрик еще до драфта НХЛ 1997 года. Теперь форвард может с легкостью позволить себе многомилионный дом в любом месте, но о корнях предпочитает не забывать.

Памятная табличка в честь Марло.

Тихий, положительный, плохого слова не скажет

Свое прозвище Марло получил заслуженно и полностью его оправдал. Почти любой рекорд «Шаркс» принадлежит канадскому нападающему.

Регулярные чемпионаты

— Количество матчей за команду — 1596

— Голы — 522

— Очки — 1110

— Голы в большинстве — 163

— Голы в меньшинстве — 17

— Победные голы — 101

— Броски — 3941

Плей-офф

— Количество матчей за команду — 177

— Голы — 68

— Очки — 120

— Голы в большинстве — 23

— Голы в меньшинстве — 4

— Победные голы — 16

— Броски — 457

На драфте НХЛ 1997-го «Акулы» выбрали свою будущую звезду под вторым номером, а «Бостон» под первым забрал Джо Торнтона. Спустя семь сезонов они вместе будут вести за собой «Сан-Хосе», но сперва такая ответственность выпала на плечи Патрика. После его прихода в команду «Акулы» стали с завидной регулярностью выходить в плей-офф, а сам канадец прогрессировал и набирался опыта.

Логическим продолжением его роста стало то, что в сезоне-2003/04 он принял капитанскую повязку от Оуэна Нолана и вместе с Евгением Набоковым довел своих одноклубников до финала конференции — первого за всю клубную историю. К сожалению болельщиков калифорнийской команды, сильнее в той серии оказался «Калгари», который в итоге и вышел в финал Кубка Стэнли.

Свою лучшую результативность Марло продемонстрировал в сезоне-2005/06. Именно тогда в результате обмена из Бостона в Северную Калифорнию перебрался Джо Торнтон. С его приездом «Акулы» заметно преобразились. Джо помог Джонатану Чичу выиграть «Морис Ришар Трофи», сам стал обладателем «Харт Трофи» и «Арт Росс Трофи», а заодно вывел Марло на новый уровень. Тогда Патрик набрал 86 (34 + 52) очков в 82 встречах, и это его рекордный показатель в карьере. Тем не менее в плей-офф у команды постоянно заканчивалось топливо.

Patrick Marleau recorded his first NHL point on Oct. 11, 1997 with the primary assist on a Viktor Kozlov goal, doing so against his future teammate Joe Thornton and the @NHLBruins.#NHLStats: https://t.co/CB4B0Wzqa3 pic.twitter.com/v5nv9cHXEB — NHL Public Relations (@PR_NHL) April 16, 2021

Несмотря на свой статус, капитаном «Сан-Хосе» Марло пробыл всего чуть более четырех сезонов. Канадец лишился нашивки незадолго до старта тренировочного лагеря в 2009 году. «Я готов сделать все необходимое, чтобы наша команда вышла на новый уровень. Если руководство считает, что поступает правильно, то я приму это», — говорил форвард после общения с генменеджером «Шаркс» Дагом Уилсоном. Вскоре капитаном назначили 39-летнего защитника Роба Блэйка.

«Видно, что в этом сезоне Марло стал чувствовать и вести себя раскрепощеннее. Он тихий, положительный парень, плохого слова в раздевалке не скажет. И вообще не самый большой любитель разговаривать. Но самое интересное, что Блэйк — такой же! Оба доказывают свое лидерство не горлопанством, а делом», — говорил тогда вратарь команды Евгений Набоков.

Не тот капитан

Большое имя — большая ответственность. Возможно, чрезмерное внимание и капитанская нашивка немного давили на Марло. Любая неудача в плей-офф оборачивалась критикой в адрес лидеров команды. Чего только стоит ситуация, произошедшая в плей-офф в 2007 году. «Сан-Хосе» были в 33 секундах от выхода вперед 3-1 в серии против «Детройта», но Марло проиграл единоборство в средней зоне, и Роберт Ланг переиграл Евгения Набокова. В итоге «Акулы» потерпели поражение не только в том матче, но и в двух последующих. Главный тренер калифорнийской команды Рон Уилсон жестко раскритиковал Марло и открыто обвинил его во всех бедах.

A moment for Marleau in Minnesota.



Very classy, @mnwild! ? pic.twitter.com/8QIpYB723U — San Jose Sharks (@SanJoseSharks) April 18, 2021

Никогда не стеснялся в выражениях и бывший нападающий «Шаркс» Джереми Реник. «Я безмерно уважаю Джо Торнтона. Он не только выдающийся плеймейкер, но и очень хороший человек. Джо всегда думал только о победе. А вот о Патрике Марло не могу сказать таких же слов. Считаю, что это один из самых талантливых игроков, с которым мне когда-либо доводилось играть, но в нем не чувствовалось необходимого уровня эмоций, которые присущи великим хоккеистам. Но самое печальное — он и не хотел выработать их в себе. Патрик разочаровал меня этим. Я поиграл с такими капитанами, как Кит Ткачак и Крис Челиос, и могу смело заявить, что Марло не обладает необходимыми качествами», — говорил американец.

Сан-Хосе всегда будет домом

Патрик покидал «Сан-Хосе» дважды, причем оба раза возвращался назад. Самой продолжительной оказалась «командировка» в «Торонто». 37-летний игрок решил выйти на рынок свободных агентов. Переход дался форварду очень тяжело. «Кажется, за пару дней я протер насквозь несколько ковриков, пока ходил из стороны в сторону перед домом, пытаясь принять это решение», — вспоминал Марло. Прощание с родной командой было эмоциональным. Руководство клуба выкупило обложку местной газеты, чтобы поблагодарить свою легенду за огромный вклад в историю организации.

Old school: Full-page ad in Sunday's Merc from #SJSharks thanks Marleau for all he accomplished here. pic.twitter.com/XQ79pcK2gQ — David Pollak (@PollakOnSharks) July 16, 2017

Таким же жестом ответил и сам хоккеист. «Сан-Хосе был моим домом с июня 1997 года. Мне повезло, что последние 20 лет я играл в этой команде, нашел друзей на всю жизнь, работал с лучшими специалистами, встретил жену и завел семью, играл перед невероятными, страстными болельщиками. Этот город всегда будет моим домом. Здесь будут расти мои дети», — написал тогда в колонке Марло.

Нападающий заключил с «Торонто» контракт на три года и общую сумму 18,75 миллиона долларов. Канадский клуб поторопился с таким щедрым предложением для ветерана и после двух сезонов понял, что дальше им не по пути. В 2019-м Марло был обменян в «Каролину», которая сразу выкупила контракт игрока, потому что тот хотел быть ближе к своей семье в Калифорнии.

В феврале 2020-го «Акулы» обменяли Патрика в «Питтсбург» в надежде помочь своей легенде завоевать Кубок Стэнли. Однако в дело вмешался коронавирус. Из-за пандемии канадец сыграл всего восемь матчей, а после продолжительной паузы ничем не смог помочь «Пингвинам» в плей-офф. Команда Майка Салливана удивила всех и вылетела от «Монреаля» в квалификационном раунде. Марло вновь вернулся в «Сан-Хосе», где ему рады всегда.

Mind blowing stat>> Patrick Marleau of #SJSharks has appeared in at least one game with 37% of every #NHL player who has ever played in the 104 year history of the league (3009 of 8100)

Source @SharksStats pic.twitter.com/TkSU0jiOPN — Jonathan Becher (@jbecher) April 17, 2021

Йога и железное здоровье

Патрик Марло занимает четвертое место в истории лиги по количеству сыгранных матчей без пропусков. На данный момент он принял участие в 899 играх кряду. Его серия началась 9 апреля 2009 года и длится по сей день. Даже в первых 11 сезонах карьеры, до начала своей бесперебойной серии, канадец пропустил всего 31 матч. Бывший партнер Марло по «Сан-Хосе» защитник Андрей Зюзин в беседе с корреспондентом «СЭ» рассказал о секретах спортивного долголетия Патрика и вспомнил два сезона, проведенные в составе «Акул» (1997-1999).

«С этой командой связаны только самые теплые воспоминания, ведь она стала для меня первой в НХЛ. С Марло мы пришли в один год и сразу подружились. Конкуренция нам не мешала. Мы много общались и помогали друг другу. С нами также постоянно проводил время Марко Штурм. Мы были молодыми ребятами, которые не могли даже поверить, что попали в НХЛ. Помню, как бегали по местным торговым центрам и хотели познакомиться с девушками.



Патрик всегда выделялся своим спокойствием. Возможно, это не всем было по душе. Никогда не забуду ситуацию, когда главный тренер «Сан-Хосе» Дэррил Саттер хотел выжать из него эмоции и чуть не нанес молодому Марло травму. После того как перед матчем закончилось исполнение гимна, Саттеру не понравилось, что его игрок молча сидит на лавке, а не помогает заводить партнеров по команде. Тренер, может и не со зла, пнул Патрика в бок так сильно, что того скрутило от боли», — вспоминает Андрей Зюзин.

Андрей Зюзин, Марко Штурм и Патрик Марло на обложке клубного журнала.

Нынешний спортивный директор «Сочи» не обошел стороной и слова Джереми Реника, с которым также поддерживает дружеские отношения: «Не знаю, почему он так прошелся по Марло. Возможно, дело в каких-то личных разногласиях. Они просто очень разные по темпераменту. Джереми всегда был заводилой и вел себя как суперзвезда. Патрику все это не нужно. Он полностью сконцентрирован на хоккее и будет все доказывать на площадке, а не криками в раздевалке. Я очень уважаю их обоих, и нельзя говорить, что кто-то прав в этой ситуации, а кто-то нет. Разговоры о том, что Марло — плохой капитан? Он забивал много важных голов и вел за собой команду. Неоднократно Патрик вытаскивал уже почти упущенные матчи. Он подходил на эту роль как личность и своей работой заслужил нашивку».

Также Андрей Зюзин поведал интересный факт, который, вероятно, является одним из секретов спортивного долголетия Марло: «Он очень давно начал заниматься йогой. Патрик всегда следил за своим здоровьем и телом. Именно это ему позволило сыграть столько игр без пропусков. Он очень тщательно готовит себя к каждому сезону. Я безумно рад, что Марло до сих пор играет. Своей карьерой он заслужил Кубок Стэнли. И даже не один. Мне очень хочется, чтобы Патрик все-таки поднял его над своей головой. Вне зависимости от того, где он закончит карьеру. Общаемся ли мы? В последние годы редко, так как я нахожусь в России. Но пару лет назад пересекались. Наши семьи хорошо знают друг друга».

В погоне за мечтой

Ближе всего к Кубку Стэнли Марло был в 2016 году. «Сан-Хосе» провел фантастический сезон и впервые в своей клубной истории вышел в финал. Счастливого калифорнийского конца не получилось. «Питтсбург» в шести матчах разобрался с «Акулами», причем контрольный выстрел сделал в гостях у соперника. «Это было замечательное приключение. Интересное. Я даже не знаю, какой сегодня день. В курсе только, что сейчас июнь. Но это не важно. У нас особенная команда. На данный момент я не чувствую боли. Только опустошение. Но через пару дней придет осознание произошедшего, и станет очень больно», — говорил после окончания финальной серии защитник «Шаркс» Брент Бернс.

Особенно грустно было смотреть на Джо Торнтона и Патрика Марло. Ветераны прекрасно понимали, что так близко от своей мечты они, возможно, находились в последний раз. Удивительно, какой жестокой может быть спортивная судьба к игрокам, которых можно ставить в пример молодежи не только на площадке, но и вне ее.

Марло всегда выделялся своим интеллектом и доброжелательностью. Пару лет назад классную историю рассказал североамериканский журналист Дэвид Поллак, который много лет своей карьеры посвятил материалам о «Сан-Хосе». Случилась она в 2010-м после утренней раскатки команды. Газеты тогда переживали не лучшее время, а журналисты без устали обсуждали кризис в сфере печатных СМИ.

Тогда Марло не постеснялся подойти к Дэвиду Поллаку и спросить о том, что происходит в мире журналистики и как решать эту проблему: «Я рассказал ему о том, что серьезным ударом является утечка рекламы из печатных изданий в онлайн. Что газеты не ожидали этого и не использовали весь потенциал своих интернет-версий. Никогда не забуду этот момент, потому что годами я спрашивал Марло о его работе, но это был первый раз, когда игрок НХЛ спросил о моей».

Увидим ли мы хоккеиста на льду в следующем сезоне? Многие источники говорят, что шансов практически нет. Понимают это и соперники. 11 апреля «Сан-Хосе» и «Лос-Анджелес» провели последнюю очную встречу в текущем регулярном чемпионате. Игроки «Кингз» эмоционально поблагодарили 41-летнюю легенду «Акул» за долгие годы принципиального противостояния. Тот самый случай, когда даже градус горячего калифорнийского дерби уходит на задний план. Сейчас нужно лишь насладиться моментом, который уже совсем скоро уйдет навсегда.