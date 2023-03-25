Гол года в НХЛ: 20-летний канадец унизил российского вратаря и забил в стиле лакросс
«Коламбус» — «Айлендерс» — 5:4 ОТ (0:1, 4:1, 0:2, 1:0)
Голы: Паризе — 20 (Фэшинг), 13:37 — 0:1. Годро — 18 (бол., Рословик, Дженнер), 24:58 — 1:1. Нельсон — 31 (Палмиери), 25:30 — 1:2. Фоуди — 6 (Рословик), 28:59 — 2:2. Джонсон — 15, 37:06 — 3:2. Робинсон — 10 (Бемстрем, МакКаун), 37:46 — 4:2. Палмиери — 13 (Пелек, Мэйфилд), 43:34 — 4:3. Нельсон — 32 (бол., Хорват, Добсон), 48:00 — 4:4. Дженнер — 25 (бол., Боквист, Годро), 60:40 — 5:4.
Вратари: Хатчинсон — Сорокин.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 27 (8+8+10+1) — 38 (7+17+14+0).
Наши: Марченко (21.42/1/-1) — Романов (19.53/3/0).
25 марта. Коламбус. Nationwide Arena. 18940 зрителей.
«Айлендерс» продолжают ожесточенную борьбу за место в плей-офф, но в Коламбусе они допустили неожиданную осечку. «Островитяне» пропустили пять шайб от доигрывающих сезон «Блю-Джекетс» и потеряли важное очко в овертайме. Для голкипера Ильи Сорокина встреча обернулась настоящим кошмаром. Гости провалили второй период, а российский вратарь пропустил лакросс-гол, который в истории НХЛ стал всего шестым.
Удивительно, но случилось это ровно в 27-ю годовщину того, как в мировом хоккее был забит первый подобный гол. 24 марта 1996 года, играя за Мичиган в NCAA, Майк Легг шокировал не только соперников из Миннесоты, но и всех болельщиков. Канадец получил награду «гол года» от журнала Inside Hockey, а его клюшка была подарена Залу хоккейной славы. С тех пор подобные голы называются мичиганскими, а первым, кто смог повторить такой трюк в НХЛ, оказался нападающий «Каролины» Андрей Свечников.
Сегодняшним героем дня стал 20-летний нападающий «Коламбуса» Кент Джонсон. Канадец забросил свою 15-ю шайбу в текущем сезоне, но именно эта станет особенной в его карьере. Форвард на скорости ворвался в зону соперника, объехал ворота и издевательски разобрался с Сорокиным. Второй период получился для «Блю Джекетс» фантастическим в плане реализации, а команда забила четыре гола после восьми бросков. При этом два из них были оформлены с разницей всего в 40 секунд.
В заключительной двадцатиминутке «Айлендерс» сумели собраться и отыграли отставание в две шайбы, однако победить это не помогло. Ключевым моментом для гостей стало удаление капитана команды Андерса Ли, который отправился в бокс штрафников за 30 секунд до окончания третьего периода. Большинство перешло на овертайм, где Бун Дженнер принес «Коламбусу» победу. «Айлендерс» все еще занимают первую строчку «уайлд-кард» от Востока, но в спину дышат «Питтсбург» и «Флорида».
Неудачная попытка «Девилз»
«Баффало» — «Нью-Джерси» — 5:4 (3:2, 2:0, 0:2)
Голы: Козенс — 28 (Куинн, Петерка), 6:29 — 1:0. Томпсон — 44 (Так), 7:08 — 2:0. Шарангович — 13 (Маклеод, Сиверсон), 9:07 — 2:1. Куинн — 14 (Козенс, Петерка), 10:55 — 3:1. Бол — 2 (Хьюз, Хаула), 18:46 — 3:2. Так — 31 (Скиннер, Кребс), 24:50 — 4:2. Так — 32 (бол., Далин, Олофссон), 36:38 — 5:2. Хьюз — 38 (Братт, Бол), 45:20 — 5:3. Хьюз — 39 (бол., Хишир, Хэмилтон), 49:33 — 5:4.
Вратари: Луукконен — Шмид (Ванечек, 10:55).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 26 (12+5+9) — 31 (13+5+13).
Наши: Любушкин (20.32/1/-2) — -.
25 марта. Баффало. KeyBank Center. 17101 зритель.
«Нью-Джерси» в случае победы над «Баффало» мог официально оформить свою первую с 2018-го путевку в плей-офф. Выездной матч закончился для «дьяволов» вторым поражением подряд, а на протяжении всей встречи гости вынуждены были отыгрываться. В составе «Девилз» лучшим стал Джек Хьюз. Молодой форвард набрал 3 (2+1) очка и остановился в шаге от того, чтобы забить 40-й гол в нынешнем чемпионате. Американец проводит выдающийся сезон и наконец-то о нем можно говорить, как о большой звезде.
В составе гостей заброшенной шайбой также отметился Егор Шарангович. Третий сезон в НХЛ получается для белорусского нападающего непростым. Ожидаемого прогресса нет, а сам игрок по решению тренера угодил на две недели в запас. Возможно, такая встряска немного пошла Егору на пользу. В последних трех матчах на его счету 1+1, но в целом этого все еще мало, чтобы полноценно зарекомендовать себя в команде. Для Шаранговича этот гол стал всего 13-м в сезоне.
Серия Ничушкина
«Колорадо» — «Аризона» — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Голы: Маккиннон — 31 (бол., Макар, Ничушкин), 12:52 — 1:0. Келлер — 35 (Шмальц, Мозер), 18:57 — 1:1. Макар — 17 (Маккиннон, Ничушкин), 46:41 — 2:1. Комфер — 16 (бол., Макар, Маккиннон), 51:17 — 3:1.
Вратари: Георгиев — Веймелка.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 31 (9+12+10) — 18 (8+6+4).
Наши: Ничушкин (18.37/4/+1) — -.
25 марта. Денвер. Ball Arena. 18136 зрителей.
«Колорадо» набрал перед плей-офф отличный темп и в последних восьми матчах одержал семь побед. Сегодня без особых проблем «лавины» на родном льду обыграли «Аризону». Определяющей в матче стала игра в неравных составах, а хозяева реализовали две попытки большинства из трех. Валерий Ничушкин поучаствовал в двух голах своей команды и был признан третьей звездой встречи. Российский форвард набрал очки в пятом матче подряд и теперь в его активе 41 (14+27) балл в 42 играх сезона.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|70
|46
|24
|100
|2
|Нью-Джерси
|72
|45
|27
|98
|3
|Рейнджерс
|72
|42
|30
|94
|4
|Айлендерс
|73
|37
|36
|83
|5
|Питтсбург
|72
|35
|37
|80
|6
|Вашингтон
|73
|34
|39
|76
|7
|Филадельфия
|71
|27
|44
|66
|8
|Коламбус
|71
|23
|48
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|71
|55
|16
|115
|2
|Торонто
|71
|43
|28
|95
|3
|Тампа-Бэй
|73
|42
|31
|90
|4
|Флорида
|72
|36
|36
|79
|5
|Оттава
|72
|35
|37
|75
|6
|Баффало
|71
|34
|37
|74
|7
|Детройт
|71
|31
|40
|71
|8
|Монреаль
|72
|28
|44
|62
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|72
|39
|33
|92
|2
|Миннесота
|72
|41
|31
|91
|3
|Колорадо
|71
|42
|29
|90
|4
|Виннипег
|73
|41
|32
|85
|5
|Нэшвилл
|70
|36
|34
|80
|6
|Сент-Луис
|71
|32
|39
|70
|7
|Аризона
|73
|27
|46
|66
|8
|Чикаго
|71
|24
|47
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|72
|45
|27
|96
|2
|Лос-Анджелес
|71
|41
|30
|92
|3
|Эдмонтон
|72
|41
|31
|90
|4
|Сиэтл
|71
|39
|32
|86
|5
|Калгари
|73
|32
|41
|79
|6
|Ванкувер
|71
|32
|39
|69
|7
|Анахайм
|72
|23
|49
|56
|8
|Сан-Хосе
|72
|19
|53
|53
|25.03
|02:00
|
Коламбус – Айлендерс
|5 : 4 ОТ
|25.03
|02:00
|
Баффало – Нью-Джерси
|5 : 4
|25.03
|04:00
|
Колорадо – Аризона
|3 : 1
|25.03
|20:00
|
Филадельфия – Детройт
|- : -
|25.03
|20:00
|
Бостон – Тампа-Бэй
|- : -
|25.03
|21:00
|
Нэшвилл – Сиэтл
|- : -
|25.03
|23:00
|
Лос-Анджелес – Виннипег
|- : -
|25.03
|23:00
|
Калгари – Сан-Хосе
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|72
|138
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|110
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|73
|102
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|72
|60
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|71
|49
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|71
|47
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|43
|1.94
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|33
|2.00
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|31
|2.19