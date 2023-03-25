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Сегодня, 07:15

Гол года в НХЛ: 20-летний канадец унизил российского вратаря и забил в стиле лакросс

Андрей Жданюк
Корреспондент
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Фото USA Today Sports
Обзор игрового дня НХЛ.

«Коламбус» — «Айлендерс» — 5:4 ОТ (0:1, 4:1, 0:2, 1:0)
Голы: Паризе — 20 (Фэшинг), 13:37 — 0:1. Годро — 18 (бол., Рословик, Дженнер), 24:58 — 1:1. Нельсон — 31 (Палмиери), 25:30 — 1:2. Фоуди — 6 (Рословик), 28:59 — 2:2. Джонсон — 15, 37:06 — 3:2. Робинсон — 10 (Бемстрем, МакКаун), 37:46 — 4:2. Палмиери — 13 (Пелек, Мэйфилд), 43:34 — 4:3. Нельсон — 32 (бол., Хорват, Добсон), 48:00 — 4:4. Дженнер — 25 (бол., Боквист, Годро), 60:40 — 5:4.
Вратари: Хатчинсон — Сорокин.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 27 (8+8+10+1) — 38 (7+17+14+0).
Наши: Марченко (21.42/1/-1) — Романов (19.53/3/0).
25 марта. Коламбус. Nationwide Arena. 18940 зрителей.

«Айлендерс» продолжают ожесточенную борьбу за место в плей-офф, но в Коламбусе они допустили неожиданную осечку. «Островитяне» пропустили пять шайб от доигрывающих сезон «Блю-Джекетс» и потеряли важное очко в овертайме. Для голкипера Ильи Сорокина встреча обернулась настоящим кошмаром. Гости провалили второй период, а российский вратарь пропустил лакросс-гол, который в истории НХЛ стал всего шестым.

Удивительно, но случилось это ровно в 27-ю годовщину того, как в мировом хоккее был забит первый подобный гол. 24 марта 1996 года, играя за Мичиган в NCAA, Майк Легг шокировал не только соперников из Миннесоты, но и всех болельщиков. Канадец получил награду «гол года» от журнала Inside Hockey, а его клюшка была подарена Залу хоккейной славы. С тех пор подобные голы называются мичиганскими, а первым, кто смог повторить такой трюк в НХЛ, оказался нападающий «Каролины» Андрей Свечников.

Сегодняшним героем дня стал 20-летний нападающий «Коламбуса» Кент Джонсон. Канадец забросил свою 15-ю шайбу в текущем сезоне, но именно эта станет особенной в его карьере. Форвард на скорости ворвался в зону соперника, объехал ворота и издевательски разобрался с Сорокиным. Второй период получился для «Блю Джекетс» фантастическим в плане реализации, а команда забила четыре гола после восьми бросков. При этом два из них были оформлены с разницей всего в 40 секунд.

В заключительной двадцатиминутке «Айлендерс» сумели собраться и отыграли отставание в две шайбы, однако победить это не помогло. Ключевым моментом для гостей стало удаление капитана команды Андерса Ли, который отправился в бокс штрафников за 30 секунд до окончания третьего периода. Большинство перешло на овертайм, где Бун Дженнер принес «Коламбусу» победу. «Айлендерс» все еще занимают первую строчку «уайлд-кард» от Востока, но в спину дышат «Питтсбург» и «Флорида».

Неудачная попытка «Девилз»

«Баффало» — «Нью-Джерси» — 5:4 (3:2, 2:0, 0:2)
Голы: Козенс — 28 (Куинн, Петерка), 6:29 — 1:0. Томпсон — 44 (Так), 7:08 — 2:0. Шарангович — 13 (Маклеод, Сиверсон), 9:07 — 2:1. Куинн — 14 (Козенс, Петерка), 10:55 — 3:1. Бол — 2 (Хьюз, Хаула), 18:46 — 3:2. Так — 31 (Скиннер, Кребс), 24:50 — 4:2. Так — 32 (бол., Далин, Олофссон), 36:38 — 5:2. Хьюз — 38 (Братт, Бол), 45:20 — 5:3. Хьюз — 39 (бол., Хишир, Хэмилтон), 49:33 — 5:4.
Вратари: Луукконен — Шмид (Ванечек, 10:55).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 26 (12+5+9) — 31 (13+5+13).
Наши: Любушкин (20.32/1/-2) — -.
25 марта. Баффало. KeyBank Center. 17101 зритель.

«Нью-Джерси» в случае победы над «Баффало» мог официально оформить свою первую с 2018-го путевку в плей-офф. Выездной матч закончился для «дьяволов» вторым поражением подряд, а на протяжении всей встречи гости вынуждены были отыгрываться. В составе «Девилз» лучшим стал Джек Хьюз. Молодой форвард набрал 3 (2+1) очка и остановился в шаге от того, чтобы забить 40-й гол в нынешнем чемпионате. Американец проводит выдающийся сезон и наконец-то о нем можно говорить, как о большой звезде.

В составе гостей заброшенной шайбой также отметился Егор Шарангович. Третий сезон в НХЛ получается для белорусского нападающего непростым. Ожидаемого прогресса нет, а сам игрок по решению тренера угодил на две недели в запас. Возможно, такая встряска немного пошла Егору на пользу. В последних трех матчах на его счету 1+1, но в целом этого все еще мало, чтобы полноценно зарекомендовать себя в команде. Для Шаранговича этот гол стал всего 13-м в сезоне.

Серия Ничушкина

«Колорадо» — «Аризона» — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Голы: Маккиннон — 31 (бол., Макар, Ничушкин), 12:52 — 1:0. Келлер — 35 (Шмальц, Мозер), 18:57 — 1:1. Макар — 17 (Маккиннон, Ничушкин), 46:41 — 2:1. Комфер — 16 (бол., Макар, Маккиннон), 51:17 — 3:1.
Вратари: Георгиев — Веймелка.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 31 (9+12+10) — 18 (8+6+4).
Наши: Ничушкин (18.37/4/+1) — -.
25 марта. Денвер. Ball Arena. 18136 зрителей.

«Колорадо» набрал перед плей-офф отличный темп и в последних восьми матчах одержал семь побед. Сегодня без особых проблем «лавины» на родном льду обыграли «Аризону». Определяющей в матче стала игра в неравных составах, а хозяева реализовали две попытки большинства из трех. Валерий Ничушкин поучаствовал в двух голах своей команды и был признан третьей звездой встречи. Российский форвард набрал очки в пятом матче подряд и теперь в его активе 41 (14+27) балл в 42 играх сезона.

Валерий Ничушкин
Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 70 46 24 100
2 Нью-Джерси 72 45 27 98
3 Рейнджерс 72 42 30 94
4 Айлендерс 73 37 36 83
5 Питтсбург 72 35 37 80
6 Вашингтон 73 34 39 76
7 Филадельфия 71 27 44 66
8 Коламбус 71 23 48 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 71 55 16 115
2 Торонто 71 43 28 95
3 Тампа-Бэй 73 42 31 90
4 Флорида 72 36 36 79
5 Оттава 72 35 37 75
6 Баффало 71 34 37 74
7 Детройт 71 31 40 71
8 Монреаль 72 28 44 62
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 72 39 33 92
2 Миннесота 72 41 31 91
3 Колорадо 71 42 29 90
4 Виннипег 73 41 32 85
5 Нэшвилл 70 36 34 80
6 Сент-Луис 71 32 39 70
7 Аризона 73 27 46 66
8 Чикаго 71 24 47 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 72 45 27 96
2 Лос-Анджелес 71 41 30 92
3 Эдмонтон 72 41 31 90
4 Сиэтл 71 39 32 86
5 Калгари 73 32 41 79
6 Ванкувер 71 32 39 69
7 Анахайм 72 23 49 56
8 Сан-Хосе 72 19 53 53
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25.03 02:00
Коламбус – Айлендерс
5 : 4 ОТ
25.03 02:00
Баффало – Нью-Джерси
 5 : 4
25.03 04:00
Колорадо – Аризона
 3 : 1
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Филадельфия – Детройт
 - : -
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