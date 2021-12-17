Капризов снова лучший в «Миннесоте»! Но у его команды серия неудач

Кирилл продолжает забивать, но это не приносит побед.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Баффало» — 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Меррилл — 3 (Куликов, Хартман), 10:11 — 1:0. Козенс — 8 (Йокихарью), 28:05 — 1:1. Капризов — 11 (Сперджен, Голигоски), 39:04 — 2:1. Пысик — 1 (Хиностроза, Янковски), 52:03 — 2:2.

Победный буллит: Томпсон.

Вратари: Тэлбот (65:00) — Луукконен (64:24).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 32 (6+13+10+3) — 40 (21+6+11+2).

Наши: Капризов (18.33/4/+2), Куликов (19.42/1/0) — -.

17 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18022 зрителя.

Когда в октябре Кирилл Капризов не смог забить в восьми матчах подряд со старта регулярки, болельщики «Миннесоты» нервно считали его деньги по новому девятимиллионному контракту, а североамериканские журналисты чуть ли не называли воспитанника «Кузни» звездой одного сезона, которая взяла «Колдер» исключительно благодаря сокращенному чемпионату и игре в закрытом Западной дивизионе. Все эти разговоры наверняка круто били по психологии «Долларового Кирилла» и забивали голову дурными мыслями.

Но стоило ему прервать безголевую засуху и попрощаться с октябрьской хандрой, как он вновь начал показывать, кто тут «первый парень на Сент-Поле», а болельщицкий аудит банковского счету русской суперзвезды мгновенно был свернут. И сейчас Капризов выглядит настолько здорово, что никто не вспоминает о его зарплате, даже когда он уходит со льда без очков. Вот и в домашнем матче с «Баффало» лучший бомбардир «Уайлд» оказался одним из самых заметных игроков на площадке.

Причем, по-хорошему, забивать свою первую шайбу сегодня россиянин должен был за несколько секунд до того, как счет открыл Джон Меррилл. На 11-й минуте норвежский друг Капризова Матс Цуккарелло просто роскошно отпасовал ему направо, но Кирилл из убойной позиции не попал по воротам «Сэйбрз». И не забей американский защитник в этой же смене, новокузнецкой звезде наверняка припомнили бы этот момент.

В итоге время Капризова пришло в концовке второго периода при счете 1:1. Незадолго до сирены «Клинки» настолько увлеклись прессингом, что полетели вчетвером отбирать шайбу у Алекса Голигоски, который нехитрым выбросом нашел в средней зоне лучшего бомбардира «Миннесота» и тот, улетев в отрыв вместе с Райаном Хартманом, отправил шайбу в домик Укко-Пекки Лууконена. Примечательно, что очередной результативный балл стал для Кирилла 83-м в 83-м матче за «Миннесоту» и теперь можно смело говорить о том, что он идет в НХЛ по графику «очко за игру».

Однако развить успех у хозяев не получилось и на 52-й минуте «Баффало» сравнял и, как оказалось, перевел игру в дополнительное время усилиями Марка Писика, который, по словам американского журналиста Майкла Руссо почти всю предматчевую раскатку задорно раздавал шайбы маленьким болельщикам «Уайлд» в качестве сувениров. Что это, если не карма?

В итоге задорный овертайм с обилием голевым моментов победителя не выявил. И в серии буллитов именно Капризов мог стать единоличным героем матча. Во время исполнения своей попытки он не стал мудрить и здорово зарядил под блин финскому голкиперу, но в результате сибиряк лишь услышал металлический лязг штанг и через несколько секунд увидел, как Тейдж Томпсон наносит его команде третье поражение подряд.

kaprizov beats the goalie but not the iron pic.twitter.com/n8JdrrJ2yr — Hockey Wilderness (@hockeywildernes) December 17, 2021

И уже завтра парни Дина Эвасона попытаются прервать черную серию в игре с «Флоридой», которая приедет в Сент-Пол точно с таким же шлейфом.