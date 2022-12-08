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Сегодня, 09:45

Капризов — невероятный! Забил сломанной клюшкой и установил сразу два рекорда «Миннесоты»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Кирилл Капризов (справа) забивает в ворота «Калгари» сломанной клюшкой.
Фото USA Today Sports
Парень из Кузедеево продолжает переписывать историю «Дикарей».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Миннесота» — 5:3 (0:2, 3:0, 2:1)
Голы: Капризов — 17 (Дамба, Зуккарелло), 1:27 — 0:1. Шоу — 4 (Девар, Меррилл), 2:25 — 0:2. Кадри — 9 (бол., Линдхольм, Андерссон), 20:16 — 1:2. Коулмэн — 5 (Ружичка, Баклунд), 21:37 — 2:2. Тоффоли — 9 (бол., Андерссон, Линдхольм), 23:11 — 3:2. Меррилл — 1 (Шоу, Девар), 55:45 — 3:3. Андерссон — 4 (Коулмэн, Ружичка), 55:57 — 4:3. Тоффоли — 10 (п.в., Линдхольм, Юбердо), 58:50 — 5:3.
Вратари: Владарж — Флери (56:47 — 58:50).
Штраф: 8 — 12.
Броски: 27 (8+9+10) — 28 (8+9+11).
Наши: Задоров (16.08/0/-1) — Капризов (20.29/5/0).
Калгари. Scotiabank Saddledome. 17562 зрителя.

Мы уже давно не удивляемся тому, что Кирилл Капризов регулярно переписывает рекорды относительно молодой и некогда совершенно безликой «Миннесоты». Однако от этого следить за успехами воспитанника «Кузни» менее интересно не становится.

В предыдущем матче с «Далласом» россиянин отличился голом и повторил клубные достижения Микаэля Гранлунда (2016/17) и Кевина Фиалы (2021/22), набиравших очки в течение 12 игр подряд в форме «Уайлд». Попутно с этим 97-й номер забросил в шестом матче кряду и сравнялся по длительности голевой серии с Нино Нидеррайтером (2017/18) и Брайаном Ролстоном (2007/08). А сегодня в выездной встрече с «Калгари» Долларовый Кирилл окончательно переписал оба рекорда на свое имя и помог своей команде повести в счете уже на второй минуте.

Гости в первой же смене смогли развернуть неплохую позиционку, которая закончилась классным щелчком от Мэтта Дамбы и результативным подставлением от Капризова. Причем выстрел канадца оказался настолько мощным, что шайба по пути к воротам напополам переломила клюшку лучшего бомбардира «Дикарей» и, слегка изменив траекторию, залетела в ворота. Чем не самый эффектный и одновременно самый курьезный гол дня?

«Как я забиваю? Да просто бросаю по воротам, стараюсь попасть по шайбе», — скромно отвечал на вопросы журналистов парень с Кузбасса после игры.

Спустя минуту почин партнеров поддержало четвертое звено «Уайлд», соорудившее гол Мэйсона Шоу. А вот дальше игра у «Дикарей» не заладилась. Гости будто бы забыли выйти из раздевалки и вдрызг провалили начало второго периода, пропустив три гола за три минуты. Впрочем, отчасти завестись хозяевам помогло удаление Джордана Гринуэя и разбитое на две части большинство.

И когда на 56-й минуте казалось, что счет до конца игры останется неизменным, у гостей вновь выстрелила чернорабочая тройка Шоу — Дьюар — Ривз, закрывшая «Калгари» в позиционке и здорово сыгравшая на пятачке во время дальнего выстрела Джона Меррилла. Только уже в следующей смене их усилия помножило на ноль звено Петан — Гудро — Болди, которое потеряло шайбу под давлением в своей зоне и позволило вальяжно забросить с неудобной прорвавшемуся на пятачок Расмусу Андерссону. Как итог, обидное поражение 3:5, ставшее для парней Дина Эвасона первым за последние пять матчей.

Александр Овечкин. Оформил простейший дубль и взбесил дерзкого канадца. Овечкин может побить рекорд Хоу уже до Нового года!

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Миннесота Уайлд
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Оформил простейший дубль и взбесил дерзкого канадца. Овечкин может побить рекорд Хоу уже до Нового года!

«Если ты считаешь, что Овечкин сделал в этом моменте что-то не так, то ты гребаный идиот!»
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2 Каролина 26 14 12 34
3 Питтсбург 26 14 12 32
4 Айлендерс 27 16 11 32
5 Рейнджерс 28 13 15 31
6 Вашингтон 28 12 16 28
7 Филадельфия 27 9 18 23
8 Коламбус 25 8 17 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 25 21 4 43
2 Торонто 27 16 11 38
3 Тампа-Бэй 25 15 10 31
4 Детройт 25 13 12 31
5 Флорида 26 12 14 28
6 Монреаль 26 13 13 28
7 Баффало 26 12 14 25
8 Оттава 25 10 15 21
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 24 16 8 33
2 Даллас 26 14 12 33
3 Миннесота 25 13 12 28
4 Колорадо 24 13 11 27
5 Нэшвилл 23 12 11 26
6 Сент-Луис 26 12 14 24
7 Аризона 24 7 17 18
8 Чикаго 25 7 18 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 19 9 39
2 Сиэтл 25 15 10 33
3 Лос-Анджелес 28 14 14 32
4 Эдмонтон 27 15 12 30
5 Калгари 26 13 13 29
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Филадельфия – Вашингтон
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Коламбус – Баффало
 4 : 9
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Калгари – Миннесота
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8.12 05:00
Колорадо – Бостон
 0 : 4
8.12 05:30
Эдмонтон – Аризона
 8 : 2
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Вегас – Рейнджерс
1 : 5
8.12 06:30
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Леон Драйзайтль

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Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

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И Г
Коннор Макдэвид

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Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

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Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

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