Капризов — невероятный! Забил сломанной клюшкой и установил сразу два рекорда «Миннесоты»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Миннесота» — 5:3 (0:2, 3:0, 2:1)
Голы: Капризов — 17 (Дамба, Зуккарелло), 1:27 — 0:1. Шоу — 4 (Девар, Меррилл), 2:25 — 0:2. Кадри — 9 (бол., Линдхольм, Андерссон), 20:16 — 1:2. Коулмэн — 5 (Ружичка, Баклунд), 21:37 — 2:2. Тоффоли — 9 (бол., Андерссон, Линдхольм), 23:11 — 3:2. Меррилл — 1 (Шоу, Девар), 55:45 — 3:3. Андерссон — 4 (Коулмэн, Ружичка), 55:57 — 4:3. Тоффоли — 10 (п.в., Линдхольм, Юбердо), 58:50 — 5:3.
Вратари: Владарж — Флери (56:47 — 58:50).
Штраф: 8 — 12.
Броски: 27 (8+9+10) — 28 (8+9+11).
Наши: Задоров (16.08/0/-1) — Капризов (20.29/5/0).
Калгари. Scotiabank Saddledome. 17562 зрителя.
Мы уже давно не удивляемся тому, что Кирилл Капризов регулярно переписывает рекорды относительно молодой и некогда совершенно безликой «Миннесоты». Однако от этого следить за успехами воспитанника «Кузни» менее интересно не становится.
В предыдущем матче с «Далласом» россиянин отличился голом и повторил клубные достижения Микаэля Гранлунда (2016/17) и Кевина Фиалы (2021/22), набиравших очки в течение 12 игр подряд в форме «Уайлд». Попутно с этим 97-й номер забросил в шестом матче кряду и сравнялся по длительности голевой серии с Нино Нидеррайтером (2017/18) и Брайаном Ролстоном (2007/08). А сегодня в выездной встрече с «Калгари» Долларовый Кирилл окончательно переписал оба рекорда на свое имя и помог своей команде повести в счете уже на второй минуте.
Гости в первой же смене смогли развернуть неплохую позиционку, которая закончилась классным щелчком от Мэтта Дамбы и результативным подставлением от Капризова. Причем выстрел канадца оказался настолько мощным, что шайба по пути к воротам напополам переломила клюшку лучшего бомбардира «Дикарей» и, слегка изменив траекторию, залетела в ворота. Чем не самый эффектный и одновременно самый курьезный гол дня?
«Как я забиваю? Да просто бросаю по воротам, стараюсь попасть по шайбе», — скромно отвечал на вопросы журналистов парень с Кузбасса после игры.
Спустя минуту почин партнеров поддержало четвертое звено «Уайлд», соорудившее гол Мэйсона Шоу. А вот дальше игра у «Дикарей» не заладилась. Гости будто бы забыли выйти из раздевалки и вдрызг провалили начало второго периода, пропустив три гола за три минуты. Впрочем, отчасти завестись хозяевам помогло удаление Джордана Гринуэя и разбитое на две части большинство.
И когда на 56-й минуте казалось, что счет до конца игры останется неизменным, у гостей вновь выстрелила чернорабочая тройка Шоу — Дьюар — Ривз, закрывшая «Калгари» в позиционке и здорово сыгравшая на пятачке во время дальнего выстрела Джона Меррилла. Только уже в следующей смене их усилия помножило на ноль звено Петан — Гудро — Болди, которое потеряло шайбу под давлением в своей зоне и позволило вальяжно забросить с неудобной прорвавшемуся на пятачок Расмусу Андерссону. Как итог, обидное поражение 3:5, ставшее для парней Дина Эвасона первым за последние пять матчей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|26
|21
|5
|43
|2
|Каролина
|26
|14
|12
|34
|3
|Питтсбург
|26
|14
|12
|32
|4
|Айлендерс
|27
|16
|11
|32
|5
|Рейнджерс
|28
|13
|15
|31
|6
|Вашингтон
|28
|12
|16
|28
|7
|Филадельфия
|27
|9
|18
|23
|8
|Коламбус
|25
|8
|17
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|25
|21
|4
|43
|2
|Торонто
|27
|16
|11
|38
|3
|Тампа-Бэй
|25
|15
|10
|31
|4
|Детройт
|25
|13
|12
|31
|5
|Флорида
|26
|12
|14
|28
|6
|Монреаль
|26
|13
|13
|28
|7
|Баффало
|26
|12
|14
|25
|8
|Оттава
|25
|10
|15
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|24
|16
|8
|33
|2
|Даллас
|26
|14
|12
|33
|3
|Миннесота
|25
|13
|12
|28
|4
|Колорадо
|24
|13
|11
|27
|5
|Нэшвилл
|23
|12
|11
|26
|6
|Сент-Луис
|26
|12
|14
|24
|7
|Аризона
|24
|7
|17
|18
|8
|Чикаго
|25
|7
|18
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|28
|19
|9
|39
|2
|Сиэтл
|25
|15
|10
|33
|3
|Лос-Анджелес
|28
|14
|14
|32
|4
|Эдмонтон
|27
|15
|12
|30
|5
|Калгари
|26
|13
|13
|29
|6
|Ванкувер
|27
|12
|15
|27
|7
|Сан-Хосе
|29
|8
|21
|21
|8
|Анахайм
|27
|7
|20
|17
|8.12
|03:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|1 : 4
|8.12
|03:30
|
Коламбус – Баффало
|4 : 9
|8.12
|04:00
|
Калгари – Миннесота
|5 : 3
|8.12
|05:00
|
Колорадо – Бостон
|0 : 4
|8.12
|05:30
|
Эдмонтон – Аризона
|8 : 2
|8.12
|06:00
|
Вегас – Рейнджерс
|1 : 5
|8.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Ванкувер
|5 : 6 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|27
|52
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|27
|44
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|26
|41
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|27
|24
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|26
|23
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|26
|21
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|18
|1.82
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|17
|2.06
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|9
|2.09