Оформил простейший дубль и взбесил дерзкого канадца. Овечкин может побить рекорд Хоу уже до Нового года!
«Филадельфия» — «Вашингтон» — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Голы: Хэйс — 9 (бол., Конекны, Деанджело), 15:46 — 1:0. Оши — 5 (бол., Строум, Кузнецов), 23:51 — 1:1. Строум — 6 (Карлсон, Густафссон), 49:19 — 1:2. Овечкин — 14 (п.в., Манта, Карлсон), 58:25 — 1:3. Овечкин — 15 (п.в., Кузнецов, Шири), 59:51 — 1:4.
Вратари: Харт (57:46 — 58:25, 58:37 — 58:51, 58:57 — 59:51) — Линдгрен.
Штраф: 18 — 6.
Броски: 30 (7+8+15) — 27 (4+12+11).
Наши: Проворов (24.26/3/-2) — Алексеев (12.05/0/0), Кузнецов (21.49/4/+2), Овечкин (19.09/8/+2).
8 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center. 16826 зрителей.
Начало декабря Александр Овечкин для себя вряд ли может назвать удачным. За последние семь дней его «Вашингтон» проиграл два матча из трех, так и не сумев залезть в зону плей-офф, а все чем смог отметиться сам капитан «Столичных» — это две второстепенных голевых передачи в гостевой встрече с «Сиэтлом». И, как показывает практика, без голевой помощи от великого снайпера его команде крайне тяжело выигрывать — в нынешнем сезоне «Кэпиталз» взяли два очка всего четыре раза, когда их главная звезда уходила со льда без заброшенных шайб.
Однако сегодня парни Питера Лавиолетта смогли сделать счет 2:1 и сохранить его до конца третьего периода без помощи россиянина, а в последние две минуты дали своему лидеру закончить дело и максимально легко приблизиться к рекорду Уэйна Гретцки, оформив дубль в пустые ворота.
Причем после второго гола, ставшего для него 15-м в нынешней регулярке, он чуть не сцепился с Трэвисом Конекны, который несколькими секундами ранее не смог обработать передачу от партнера и зарядить из слота. Только не понятно, что конкретно взбесило канадца. Разве Великая Восьмерка виновата в его криворукости? Возможно, лидеру «Флацерз» показалось, что Овечкин намеренно не стал бросать по пустым и издевательски завез шайбу в ворота. Но какое его дело? Тем более что Александр молча и без эмоций покатил в сторону своей скамейки.
А что с цифрами? Там все очень даже неплохо. Теперь Овечкина отделяет всего 6 шайб от Горди Хоу и 99 от Уэйна Гретцки. Кто-то скажет, что москвич сегодня забросил сегодня «на халяву». Вот только у величайшего канадца по-прежнему на пять голов в пустые ворота больше. Да и сама Русская Машина в этом сезоне не злоупотребляет дешевыми голами. И если вечный рекорд в этом сезоне не падет, то достижение Мистера Хоккей вполне может оказаться перекрыто еще до Нового года.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|26
|21
|5
|43
|2
|Каролина
|26
|14
|12
|34
|3
|Питтсбург
|26
|14
|12
|32
|4
|Айлендерс
|27
|16
|11
|32
|5
|Рейнджерс
|27
|12
|15
|29
|6
|Вашингтон
|28
|12
|16
|28
|7
|Филадельфия
|27
|9
|18
|23
|8
|Коламбус
|25
|8
|17
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|25
|21
|4
|43
|2
|Торонто
|27
|16
|11
|38
|3
|Тампа-Бэй
|25
|15
|10
|31
|4
|Детройт
|25
|13
|12
|31
|5
|Флорида
|26
|12
|14
|28
|6
|Монреаль
|26
|13
|13
|28
|7
|Баффало
|26
|12
|14
|25
|8
|Оттава
|25
|10
|15
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|24
|16
|8
|33
|2
|Даллас
|26
|14
|12
|33
|3
|Миннесота
|25
|13
|12
|28
|4
|Колорадо
|24
|13
|11
|27
|5
|Нэшвилл
|23
|12
|11
|26
|6
|Сент-Луис
|26
|12
|14
|24
|7
|Аризона
|24
|7
|17
|18
|8
|Чикаго
|25
|7
|18
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|27
|19
|8
|39
|2
|Сиэтл
|25
|15
|10
|33
|3
|Лос-Анджелес
|28
|14
|14
|32
|4
|Эдмонтон
|27
|15
|12
|30
|5
|Калгари
|26
|13
|13
|29
|6
|Ванкувер
|26
|11
|15
|25
|7
|Сан-Хосе
|28
|8
|20
|20
|8
|Анахайм
|27
|7
|20
|17
|8.12
|03:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|1 : 4
|8.12
|03:30
|
Коламбус – Баффало
|4 : 9
|8.12
|04:00
|
Калгари – Миннесота
|5 : 3
|8.12
|05:00
|
Колорадо – Бостон
|0 : 4
|8.12
|05:30
|
Эдмонтон – Аризона
|8 : 2
|8.12
|06:00
|
Вегас – Рейнджерс
|- : -
|8.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|27
|52
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|27
|44
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|26
|41
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|27
|24
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|26
|23
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|26
|21
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|18
|1.82
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|17
|2.06
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|9
|2.09