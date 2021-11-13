Сегодня Александр обошел Халла.

В матче против «Коламбуса» (4:3) Александр Овечкин, который проводит одну из лучших осенних частей сезона в карьере, набрал 2 (1+1) очка и вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов НХЛ. Российский форвард довел результативный счет до 742 шайб и подвинул Бретта Халла, которого даже застал в лиге. В сезоне-2005/06 20-летний россиянин начинал свой заокеанский путь, а 41-летний американец пятью матчами за «Финикс» — завершал. Теперь у Овечкина остается всего три ориентира. От европейского рекорда Яромира Ягра его отделяет 24 гола, от Горди Хоу — 59, от главной цели ближайших лет Уэйна Гретцки — 152.

Лучшие снайперы в истории НХЛ.

Интересно, что главным козырем Овечкина-2021 остается игра в равных составах. По очкам в этом формате он занимает второе место в лиге с минимальным отставанием от Леона Драйзайтля, а по голам даже превосходит немца. В общем зачете Ови располагается на третьей строчке, проигрывая только супердуэту из «Эдмонтона».

Лидеры по очкам в равных составах в сезоне-2021/22.

В матче с «Коламбусом» Александр забросил 466-ю в карьере шайбу в равных составах. От замыкающего пятерку лидеров по этому показателю Майка Гартнера его теперь отделяет всего один гол, от Марселя Дионна — 11. А вот тройка лидеров (та же, кстати, что и в общем зачете) пока представляется совершенно недосягаемой. Нужно отметить, что из десятки главных снайперов больший упор на большинство делал только Бретт Халл, забивший в равных составах меньше 62 процентов голов (у Овечкина 62,80%).

Лидеры НХЛ по голам в равных составах.

Зато в рейтинге самых злых гостей между Гретцки и Овечкиным не остается никаких промежуточных звеньев. На чужих площадках Александр забросил 374 шайбы (больше половины!), Уэйн — 402. При сохранении взятого темпа на это достижение великого канадца капитан «Вашингтона» посягнет гораздо раньше, чем на остальные. Кстати, в этом рейтинге вместе с Овечкиным выделяется Стив Айзерман, который на родном льду Детройта забил на 32 гола меньше, чем в гостях.