Комиссионер НХЛ Беттмэн ожидает, что за «Оттаву» заплатят около миллиарда долларов

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн ожидает, что «Оттава» будет продана примерно за миллиард долларов.

«Я всегда чувствовал, что нас недооценивают, так что для меня это просто подтверждение того, что наши франшизы являются более ценными, чем утверждают Forbes, Sportico и многие инвестиционные банкиры. Наш конкурентный баланс экстраординарен, и это должно приравниваться к более высокой цене, и я думаю, это начинают понимать», — приводит слова Беттмэна CBC Sports.

Ранее известный рэпер Снуп Догг подтвердил информацию, что может стать одним из владельцев «Оттавы».

«Оттава» с сезона-1992/93 играет в НХЛ. Лучшим результатом является выход в финал Кубка Стэнли в 2007 году. После смерти Юджина Мелника, купившего «Оттаву» в 2003 году, право владения клубом перешло по наследству к его дочерям Анне и Оливии.