Худобин: «Просто старался отразить каждый бросок»
Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин прокомментировал свою игру в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (1:3). Голкипер отразил 49 бросков из 51 и был признан второй звездой встречи. По его словам, он просто пытался отразить каждый бросок.
«Было утомительно, но такие игры случаются. Я просто старался скфокусироваться на бросках, — сказал Худобин после матча. — Сколько бы их не было по моим воротам, я должен их отражать. И неважно, сколько их — 30, 40 — Я просто пытаюсь отследить каждый следующий бросок и в итоге остановить их все».
После игры главный тренер «Далласа» Рик Боунесс восхитился игрой Худобин, отметив, что это было его лучшее выступление.
? Khudobin: «We're going to watch video, we're going to do the corrections and we'll move forward from that.»@ATT | #GoStars pic.twitter.com/fJi42t3cZm— Dallas Stars (@DallasStars) February 23, 2021
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