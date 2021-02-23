Худобин: «Просто старался отразить каждый бросок»

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин прокомментировал свою игру в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (1:3). Голкипер отразил 49 бросков из 51 и был признан второй звездой встречи. По его словам, он просто пытался отразить каждый бросок.

«Было утомительно, но такие игры случаются. Я просто старался скфокусироваться на бросках, — сказал Худобин после матча. — Сколько бы их не было по моим воротам, я должен их отражать. И неважно, сколько их — 30, 40 — Я просто пытаюсь отследить каждый следующий бросок и в итоге остановить их все».

После игры главный тренер «Далласа» Рик Боунесс восхитился игрой Худобин, отметив, что это было его лучшее выступление.