Зуб прокомментировал первую заброшенную шайбу в НХЛ

Защитник «Оттавы» Артем Зуб в интервью официальному сайту лиги прокомментировал заброшенную шайбу в ворота «Торонто» (6:5) в матче регулярного сезона НХЛ.

«Что я сейчас чувствую? Большое счастье! Когда я сидел в боксе штрафников, то перед началом периода даже прикинул, что если так сложится момент, то, когда я буду выходить — можно получить пас на ход и убежать в атаку. Я так и сделал — и получилось все реализовать. Хорошо, что получилось забить! Я очень рад!», — заявил российский хоккеист.

1 мая 2020 года 24-летний Зуб перешел в «Оттаву» из СКА. В прошлом сезоне КХЛ защитник провел 57 матчей в регулярке в составе армейцев, набрав 22 (13+9) очка, а также принял участие в одной встрече Кубка Гагарина, которую не смог доиграть из-за травмы.