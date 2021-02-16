Тренер «Оттавы» считает, что гол Артема Зуба придал команде уверенность в игре с «Торонто»

Главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит прокомментировал выигрыш у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:5 ОТ). По его словам, победа стала возможной благодаря уверенности, появившейся после голов Ника Пола и Артема Зуба.

«Голы Пола и Зуба придали нам уверенность, мы использовали свои шансы. У нас были матчи, когда мы играли лучше соперника, но не побеждали. Сегодня не тот случай, — цитирует официальный сайт НХЛ Смита.

«Сенаторз» уступали по ходу встречи 1:5, но впервые в истории смогли одержать победу, проигрывая в четыре шайбы. Россиянин Артем Зуб забросил свою первую шайбу в НХЛ. Еще два гола на счету его соотечественника Евгения Дадонова. Первой шайбой Дадонов перевел игру в овертайм за две минуты до конца третьего периода. Второй его гол стал победным.

Дадонов был признан первой звездой матча и игрового дня в НХЛ.

«Оттава» занимает последнее место в Северном дивизионе. 18 и 19 февраля ей предстоит провести еще две игры с «Мэйпл Ливз».