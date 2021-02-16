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Дадонов стал первой звездой дня в НХЛ

11:59
Евгений Дадонов отличился дублем в матче против «Торонто». Фото nhl.com
Евгений Дадонов отличился дублем в матче против «Торонто». Фото nhl.com
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Нападающий «Оттавы» Евгений Дадонов признан первой звездой дня в лиге, сообщает официальный сайт НХЛ 16 декабря.

31-летний россиянин помог «сенаторам» одержать победу в овертайме над «Торонто» (6:5), в активе Дадонова дубль.

Второй звездой дня стал форвард «Чикаго» Доминик Кубалик, который оформил дубль в матче с «Детройтом» (3:2).

Третьей звездой дня лига признала нападающего «Каролины» Брока Макгинна, набравшего четыре (2+2) очка во встрече с «Коламбусом».

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