Дадонов стал первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Оттавы» Евгений Дадонов признан первой звездой дня в лиге, сообщает официальный сайт НХЛ 16 декабря.

31-летний россиянин помог «сенаторам» одержать победу в овертайме над «Торонто» (6:5), в активе Дадонова дубль.

Второй звездой дня стал форвард «Чикаго» Доминик Кубалик, который оформил дубль в матче с «Детройтом» (3:2).

Третьей звездой дня лига признала нападающего «Каролины» Брока Макгинна, набравшего четыре (2+2) очка во встрече с «Коламбусом».