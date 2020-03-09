НХЛ на официальном сайте определила лучших хоккеистов игровой недели регулярного чемпионата.

Первой звездой признан нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад, набравший 7 (7+0) очков в трех матчах, в том числе оформил пента-трик во встрече с «Вашингтоном» (6:5 ОТ).

Второй звездой стал форвард «Колорадо» Габриэль Ландескуг, который набрал 9 (3+6) очков в четырех встречах.

Третьей звездой назван нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, в четырех матчах набравший 8 (4+4) очков.