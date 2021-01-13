Журналисты Sportsnet назвали фаворита Кубка Стэнли, в рейтинг не попала «Тампа-Бэй»

Портал Sportsnet провел опрос среди своих журналистов, чтобы определить фаворита Кубка Стэнли.

По мнению журналистов издания, больше всего шансов стать победителем имеет «Колорадо». За него было отдано 13 голосов из 21. Еще шесть голосов получил «Вегас», «Сент-Луис» и «Эдмонтон» поддержали по одному кандидату.

Отметим, что в рейтинг Sportsnet не попал действующий обладатель Кубка Стэнли — «Тампа-Бэй».

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 14 января. В регулярном чемпионате будет сыграно 56 матчей.