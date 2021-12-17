«Жить в Северной Америке не останусь». Хоккеист Зайцев заявил, что связывает будущее только с Россией

Защитник «Оттавы» и сборной России Никита Зайцев в интервью «СЭ» высказался о планах на будущее после окончания карьеры, а также отметил прогресс одноклубника Артема Зуба.

— Вы уже не первый год в Оттаве, но не скучно ли вам там? Все-таки вы из Москвы.

— Нет-нет, я влюблен в город. Тут мне очень комфортно, в отличии от того же Торонто. Все рядом, меньше времени уходит на дорогу, на решение каких-то бытовых вопросов. Но, понятно, после окончания карьеры жить в Канаде или в Северной Америке я не останусь. Все-таки мне будет легче с друзьями, с близкими. Я скучаю по ним, только в сезоне нет времени об этом задумываться. Но будущее связываю только с Россией.

— Понятно, что вы не лучший эксперт по игрокам «Оттавы», но все удивлены прогрессом Артема Зуба.

— А кто удивлен-то?

— Я.

— Понятно.

— Так никто не ждал.

— Нечему удивляться. Артем умеет играть, показывать достойный уровень, он готов к этому хоккею. Чему тут можно было удивляться? Вы еще не слышали, как его имя стадион скандирует. Но я совсем не удивлен, что он играет именно так.

— У вас один гол и одна передача. Не густо.

— В самый первый сезон, как я только приехал в НХЛ, мне сказали, что я в этой лиге не для того, чтобы набирать очки. С этой мыслью давно свыкся, так что количество голов и передач вообще не волнует.

— Стоп-стоп. В первый сезон у вас было 32 передачи.

— Потому что я играл в большинстве.

— Все верно. На следующий год вас перестали ставить в большинство и это было одной из причин вашего перехода в «Оттаву».

— Все не так. Для переезда в столицу Канады у меня были совершенно другие причины. И то, что мне не дают играть в большинстве, было совсем не основной. Я и сейчас не выхожу на розыгрыш лишнего, но не испытываю по этому поводу никакого беспокойства. Потому что у меня другие задачи, с которыми я справляюсь. И тренеры прекрасно это видят.

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